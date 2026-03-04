Δικηγόρος κρίθηκε ένοχος από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, επειδή διαφήμιζε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας του, σε πελάτες του μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου, την πώληση ή επένδυση ακινήτων και στις κατεχόμενες περιοχές.

Ο εν λόγω δικηγόρος αντιμετώπισε ενώπιον του Πειθαρχικού δυο κατηγορίες. Η πρώτη την οποία και παραδέχθηκε, ότι ενώ ήταν δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο των ασκούντων το επάγγελμα δικηγόρων και ασκούσε δικηγορία, κατά ή περί τα έτη 2023-2024 επέδειξε διαγωγή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του δικηγόρου και συγκεκριμένα ως διευθυντής και αποκλειστικός μέτοχος της εταιρείας [ ] Ltd ΗΕ[ ] διαφήμιζε μέσω της ιστοσελίδας της ότι παρέχει νομικές υπηρεσίες, χωρίς η εν λόγω εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

Στη δεύτερη κατηγορία που του απαγγέλθηκε, αναφερόταν ότι διαφήμιζε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας του ότι παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου για την απόκτηση ακινήτων ή επένδυση για αγορά ακινήτων σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, περιλαμβανομένων ακινήτων της κατεχόμενης Κύπρου, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί κυριαρχικό έλεγχο.

Ο εγκαλούμενος δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη των επίμαχων αναφορών στην ιστοσελίδα της εταιρείας του αλλά επιχείρησε να τους αποδώσει ενημερωτικό χαρακτήρα και να υποστηρίξει ότι σκοπός τους ήταν η προστασία αλλοδαπών από ενδεχόμενους κινδύνους σε σχέση με αγορές ακινήτων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε απόφασή του έκρινε ότι οι εξηγήσεις αυτές δεν έπεισαν. Η διατύπωση της ιστοσελίδας, αξιολογούμενη αντικειμενικά και από τη σκοπιά του μέσου αναγνώστη, δεν παραπέμπει σε απλή ενημέρωση ή γενική πληροφόρηση, αλλά δημιουργεί σαφώς την εντύπωση παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών σχετικών με απόκτηση ή επένδυση σε ακίνητα σε ολόκληρη την Κύπρο, αναφέρουν τα τρία μέλη του Πειθαρχικού.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι αποδείχθηκε πως μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας [ ] Ltd της οποίας ο εγκαλούμενος ήταν διευθυντής και αποκλειστικός μέτοχος, διαφημιζόταν η παροχή υπηρεσιών σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου για απόκτηση ή επένδυση σε ακίνητα με αναφορά ότι οι υπηρεσίες αυτές αφορούσαν το σύνολο της Κύπρου («whole island»). Η εν λόγω διαφήμιση, αξιολογούμενη αντικειμενικά και από τη σκοπιά του μέσου αναγνώστη, δημιουργούσε σαφή εντύπωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με ζητήματα ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου, περιλαμβανομένων και περιοχών που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέληξε το Πειθαρχικό.

Παράλληλα, απέρριψε τις εξηγήσεις του εγκαλουμένου δικηγόρου περί ενημερωτικού χαρακτήρα των αναφορών αυτών, τις οποίες χαρακτήρισε ως μη πειστικές, τονίζοντας ότι δεν αναιρούν το περιεχόμενο και την αντικειμενική σημασία της επίδικης διαφήμισης. Το Συμβούλιο απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι, υπό το αυστηρό πλαίσιο του άρθρου 6Γ του Περί Δικηγόρων Νόμου, ο εγκαλούμενος, ως δικηγόρος, όφειλε να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια και αυτοσυγκράτηση στη δημόσια προβολή υπηρεσιών που άπτονται της άσκησης δικηγορίας μέσω εταιρείας. Η συμπεριφορά του, όπως αυτή αποδείχθηκε, υπερέβη τα όρια της θεμιτής επαγγελματικής συμπεριφοράς και συνιστά ασυμβίβαστη διαγωγή προς το επάγγελμα του δικηγόρου. Κατόπιν τούτου τον έκρινε ένοχο και αναμένεται τώρα η επιβολή ποινής.