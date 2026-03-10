Θλίψη στην κοινότητα του Grammar School για τον θάνατο του ιστορικού διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, Μιχάλη Αζά. Ο εκλιπών εκπαιδευτικός υπηρέτησε το Grammar School για περισσότερα από 43 χρόνια.

Υπηρέτησε αρχικά ως καθηγητής και εν συνεχεία ως διευθυντής, συμβάλλοντας επί δεκαετίες στη λειτουργία, ανάπτυξη και ανέλιξη του σχολείου.

Η κηδεία του τελείται αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι από την εκκλησία Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Ως ένδειξη τιμής το Grammar School θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.