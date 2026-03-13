Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, ετοιμάζονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, ενόψει των βουλευτικών εκλογών τον ερχόμενο Μάη.

Οι εκλογές των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 24 Μαΐου 2026. Για τον σκοπό αυτό έχουν καταρτιστεί ξεχωριστοί εκλογικοί κατάλογοι για τους εκλογείς που ανήκουν σε κάθε μία από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες.

Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι θα τεθούν σε δημόσια επιθεώρηση για περίοδο δέκα ημερών, από τις 16 έως και τις 26 Μαρτίου 2026. Θα είναι διαθέσιμοι σε εμφανή σημεία στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και στα γραφεία του Κλάδου Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τους ελέγξουν και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλουν ενστάσεις.

Το Υπουργείο καλεί τους εκλογείς που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων να επιθεωρήσουν έγκαιρα τους αντίστοιχους καταλόγους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που απαιτείται προσθήκη ή διόρθωση στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα συμμετοχής τους στις επικείμενες εκλογές.

Οι τελικοί εκλογικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν μετά την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Απριλίου 2026. Σε αυτούς θα περιληφθούν και οι νέοι εκλογείς των συγκεκριμένων θρησκευτικών ομάδων που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 2 Απριλίου 2026.