Οι εκπαιδευτικοί και τα ζητήματα στήριξης, ενδυνάμωσης και αξιολόγησής τους θα βρεθούν στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις της ενόψει του Άτυπου Συμβουλίου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, είπε ότι την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 29 και 30 του Γενάρη, αντίστοιχα, «θα φιλοξενήσουμε στη Λευκωσία στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία” το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας των κρατών μελών της ΕΕ».

«Η έμφαση μας αφορά στα θέματα παιδείας, τους εκπαιδευτικούς, το Erasmus, την Τεχνική Εκπαίδευση , την Ανώτερη Εκπαίδευση και την προσπάθεια ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου αλλά και τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης. Θα αφιερώσουμε το διήμερο σε αυτές τις συζητήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τις δικές μας προτεραιότητες. Όπως βλέπετε, οι προτεραιότητες της Κύπρου συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ευρώπης και αυτό δεν τυχαίο. Είναι θέματα, τα οποία απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη τα θέματα που απασχολούν και εμάς», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα που θα επικεντρωθεί κυρίως το Άτυπο Συμβούλιο, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το επίκεντρο θα είναι οι εκπαιδευτικοί, η στήριξη, η ενδυνάμωση, η αξιολόγηση τους «γιατί είναι οι βασικοί πυλώνες της όποιας αλλαγής».

Σε ερώτηση τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του διημέρου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνονται συζητήσεις στην Ολομέλεια, τοποθέτηση από όλους τους Υπουργούς ή τους εκπροσώπους τους και των 27 χωρών, επίσης περιλαμβάνεται συζήτηση σε μικρές ομάδες, σε πάνελ, για να μπουν σε βάθος σε συγκεκριμένα ερωτήματα «για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις στα θέματα που συζητούμε, και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και δρώμενο το πρώτο βράδυ από μαθητές των μουσικών σχολείων μας».

«Ο ρόλος της Κύπρου είναι πολύ σημαντικός δεν είναι μόνο ο συντονισμός, αλλά και η προβολή καλών πρακτικών. Ήδη θα μιλήσουμε για την τεχνική εκπαίδευση, προβάλλοντας και το Τεχνικό Γυμνάσιο, τους εκπαιδευτικούς με τις νέες προτάσεις μας για την αξιολόγηση, τη στήριξη τους, την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη τους και την έμφαση που δίνουμε, καθώς και τις προσπάθειες που κάνουμε στην Κύπρο για τη διεθνοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης. Άρα, συζητώντας τις προτεραιότητες της Ευρώπης έχουμε και εμείς την ευκαιρία να προτάξουμε τις καλές πρακτικές μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ