Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα, η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Πότιμα, για την παροχή πόσιμου νερού.

Η προσωρινή μονάδα θα παράγει 2.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενώ σε πλήρη λειτουργία –κάτι που αναμένεται να γίνει σε μερικές εβδομάδες– θα παράγει περισσότερα από 10.000 κυβικά μέτρα ημερησίως.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επισκέφθηκε το χώρο και δήλωσε ότι το γεγονός πως η κινητή μονάδα λειτουργεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων τους ικανοποιεί πλήρως. Εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στην εταιρεία που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στον Επαρχιακό Μηχανικό του ΤΑΥ Πάφου Χάρη Κασιουλή και το επιτελείο του, καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας και την Υπουργό Μαρία Παναγιώτου, «για το γεγονός ότι μας δίνουν την ευκαιρία να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υδατικό πρόβλημα της πόλης και της επαρχίας Πάφου σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο».

Τόνισε ότι η αξιοπιστία που έχει επιδείξει το ΤΑΥ και οι λειτουργοί του Υπουργείου επιτρέπει τη διαχείριση του υδατικού χωρίς περικοπές προς τους καταναλωτές.

Η μονάδα έχει ήδη συνδεθεί με την Υδατοπρομήθεια των διαμερισμάτων Πέγειας και Κισσόνεργας, ενώ μεγαλύτερη κινητή μονάδα αναμένεται τον Σεπτέμβριο και ακόμη μία τον Οκτώβριο. Με την προσθήκη αυτών και τη λειτουργία της μεγάλης μονάδας στα Κούκλια, «μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πλέον το υδατικό της πόλης και επαρχίας Πάφου το έχουμε επιλύσει», σημείωσε ο κ. Πιττοκοπίτης.

Αναφορικά με την παραγωγή, είπε ότι σήμερα λειτουργεί μία μικρή μονάδα 1.000 κυβικών μέτρων/ημέρα, την επόμενη εβδομάδα θα προστεθεί δεύτερη ίδιας δυναμικότητας, ενώ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα προστεθούν από 5.000 κυβικά μέτρα/ημέρα αντίστοιχα. Το νερό προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες των διαμερισμάτων Πέγειας και Κισσόνεργας, που «έχουν δεινοπαθήσει τα τελευταία δύο χρόνια» ως προς την παροχή πόσιμου νερού.

Για τις άλλες δύο μονάδες, ανέφερε ότι θα τοποθετηθούν στον ίδιο χώρο, συν εκείνη των Κουκλιών.

Σε σχέση με καταγγελίες για κλοπή νερού από γεωργούς για άρδευση, παραδέχτηκε ότι «φαίνεται ότι από τα στοιχεία που έχουμε, μία με δύο περιπτώσεις τουλάχιστον επιβεβαιώνονται». Έχουν δοθεί οδηγίες για διακοπή της παράνομης παροχής και καταγγελία στην Αστυνομία, «ούτως ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα ποινικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων».

Για το αν αλλάζουν τα δεδομένα στην παροχή νερού για άρδευση, σημείωσε ότι καλύτερα να τα αναλύσει ο Επαρχιακός Μηχανικός, αλλά εκτίμησε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή, παρά μόνο κάποιες ρυθμίσεις που ικανοποιούν στο ελάχιστο τους γεωργούς. Οι ποσότητες παραμένουν πολύ περιορισμένες.

Από την πλευρά του, ο κ. Κασιουλής σημείωσε ότι οι εισροές στα φράγματα παραμένουν μηδαμινές και η περίοδος είναι πολύ δύσκολη και σε επίπεδο διαχείρισης. Το ΤΑΥ παρακολουθεί τις μειωμένες ποσότητες που παραχωρούνται, ενώ έκανε έκκληση για περιορισμό της σπατάλης.

Για το φράγμα Μαυροκόλυμπου, είπε ότι οι μελέτες για την αποκατάστασή του έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να υλοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, ώστε να υποδεχτεί νερό πριν τη χειμερινή περίοδο.

