Το πράσινο φως ανάβουν το ένα μετά το άλλο τα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα και υπηρεσίες στην πρόταση του ιδρυτή και CEO του ομίλου Korantina Homes, Γιώργου Ιωάννου, για εξ ολοκλήρου ανάληψη του κατασκευαστικού κόστους της ανέγερσης ενός Μουσείου Πέγειας, το οποίο θα στεγάσει τις σημαντικές αρχαιότητες που έρχονται συνεχώς στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη στην περιοχή.

Αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το τελευταίο δίμηνο η πρόταση του κ. Ιωάννου έχει εξετασθεί από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι γνωμοδοτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα, αλλά και οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις, είναι όλες θετικές. Η προεργασία για την δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, που θα αποτελεί μια εξ ολοκλήρου δωρεά του κ. Ιωάννου, θεωρείται πλέον ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, αφού στους μήνες που μεσολάβησαν από την κατάθεση της πρότασης έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές συζητήσεις με τα αρμόδια κρατικά τμήματα, ενώ η δωρήτρια εταιρεία έχει ετοιμάσει και τα προσχέδια του μεγάλου έργου. Προς την κατεύθυνση αυτή έγινε ήδη και η πρώτη συνάντηση με την Υφυπουργό Πολιτισμού για την επίσημη ενημέρωση της για την δωρεά του κ. Ιωάννου.

Τις πληροφορίες μας επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, επισημαίνοντας ότι μετά τις πρώτες αυτές επαφές, αναμένεται από τα αρμόδια κρατικά τμήματα η επισημοποίηση της έγκρισης προκειμένου να αρχίσει η υλοποίηση του μεγάλου έργου. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι οι πολιτικές αποφάσεις για υλοποίηση της μεγάλης δωρεάς θα ολοκληρωθούν σύντομα, δεδομένης της θετικής γνωμοδότησης που φαίνεται να κατατίθεται από όλους.

Ο Δήμαρχος Ακάμα αναφέρθηκε στο θέμα και κατά την τελετή των εγκαινίων του ανακαινισμένου πλατειακού χώρου και κτηρίων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, το βράδυ της Τετάρτης, αναφέροντας ότι το μουσείο θα ανεγερθεί σε γειτονική περιοχή, αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Το νέο μουσείο εξήγγειλε κατά το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο τουριστικό θέρετρο Cap St Georges για τις αρχαιότητες που έχουν ανακαλυφθεί στο ακρωτήριο Δρέπανον του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, ο ιδρυτής και CEO του ομίλου Korantina, Γιώργος Ιωάννου, ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει το πλήρες κόστος για το μεγάλο πολιτιστικό έργο στην περιοχή της Πέγειας, που προυπολογίζεται στο 1,5 και πλέον εκατομμύριο ευρώ.

Το αρχαιολογικό μουσείο, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εκτιμάται ότι είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να στεγάσει και να αναδείξει τις σημαντικές αρχαιότητες του ακρωτηρίου Δρέπανον, που τα τελευταία χρόνια φέρνει συνεχώς στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.

Τη σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής ανέδειξε ο ελλαδίτης καθηγητής και επικεφαλής των αρχαιολογικών ανασκαφών της περιοχής, κ. Μπακιρτζής, ο οποίος τόνισε ότι η περιοχή κατοικείται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, άκμασε όμως την περίοδο του Ιουστινιανού, δηλαδή κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ. Ειδικά για το βαπτιστήριο που ανευρέθηκε στην περιοχή, ο καθηγητής Μπακιρτζής τόνισε ότι διαπιστώθηκε πως σε αυτό βαπτίσθηκαν χριστιανοί από όλες τις περιοχές της Μεσογείου.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, έκανε λόγο για ένα έργο που θα λαμπρύνει το αρχαιολογικό παρελθόν της περιοχής και θα αναδείξει πτυχές της ιστορίας της Πέγειας και της ευρύτερης περιοχής που σήμερα είναι μόνο αποσπασματικά προσφερόμενες στα εκατομμύρια των επισκεπτών της όλα αυτά τα χρόνια.