Αποχαιρέτισε την καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων χρόνων και ετοιμάζεται για την επόμενη η Λάρνακα, που αναμένεται να κινηθεί στα ψηλά, αφού θα υπάρχει και επιπρόσθετο μπόνους το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το 2025 είχαμε μεγάλη αύξηση από τις αγορές του Ισραήλ, της Πολωνίας και της Γερμανίας, ενώ υπήρξε μικρότερη αύξηση από τη Βρετανία», ανέφερε στον «Φ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, υποδεικνύοντας πως υπάρχει αισιοδοξία και γι’ αυτόν τον χρόνο. «Είναι θετικές οι ενδείξεις αν και είναι πρώιμο να εξαχθούν αυτή τη στιγμή ασφαλή συμπεράσματα. Όμως, υπάρχει ενδιαφέρον και κρατήσεις και φαίνεται πως και το 2026 τουριστικά θα είναι μια καλή χρονιά».

Ακολουθώντας την τάση της χρονιάς ο Δεκέμβριος κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το 2024, με τα πλείστα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες που άγγιξαν το 70%. «Ήταν ικανοποιητική η κίνηση, ιδιαίτερα τις ημέρες πριν την έλευση του 2026. Είχαμε και Κύπριους που ήρθαν στη Λάρνακα φέτος λόγω των ρεβεγιόν των ξενοδοχείων που είναι πάντα βοηθητικά», σημείωσε ο κ. Πολυβίου, προσθέτοντας πως βρίσκονται στην πόλη και αρκετοί τουρίστες. «Έχουμε ροές κυρίως από τη Γερμανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τη Βρετανία και το Ισραήλ», σημείωσε.

Οι φορείς της Λάρνακας προετοιμάζονται αυτό το διάστημα για τις μεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. ΠΑΣΥΞΕ και ΕΤΑΠ Λάρνακας θα βρεθούν τον Μάρτιο στην έκθεση του Βερολίνου, που μαζί με αυτήν του Λονδίνου είναι οι μεγαλύτερες, ενώ θα συνεχιστούν και οι καμπάνιες στο εξωτερικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πολύ σημαντική θεωρείται η προσθήκη άλλων δύο ξενοδοχειακών μονάδων το 2026. Πρόκειται για ένα boutique hotel στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Λαζάρου και το πολυτελές «Palm Beach». Το τελευταίο που θα έχει κόστος €100 εκατ. και σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2026. Πρόκειται για μια μεικτή ανάπτυξη που περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων, πολυτελείς ισόγειες ιδιοκτήτες κατοικίες, πύργο με διαμερίσματα, χώρους εστίασης, χώρους ψυχαγωγίας, κέντρο ευεξίας, σύγχρονους συνεδριακούς χώρους και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το πεντάστερο ξενοδοχείο θα διαθέτει 164 δωμάτια, ενώ μέρος της ανάπτυξης θα είναι και το «Waterfront Residence», ένα τετραώροφο κτήριο με 20 διαμερίσματα. Στην επένδυση περιλαμβάνεται και ο πύργος «Seabreeze», ένα κτήριο δέκα ορόφων με διαμερίσματα, που θα βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο, καθώς και το «The Beach House Residences», που θ’ αποτελείται από πολυτελείς επαύλεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), που επεξεργάστηκε η τοπική Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ), τα επόμενα χρόνια αναμένεται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της πόλης και της επαρχίας άλλες 27 τουριστικές μονάδες (οι πλείστες αποτελούν μετατροπές κτηρίων). Οι νέες τουριστικές μονάδες, μαζί με τα δύο ξενοδοχεία που προαναφέρθηκαν θα προσθέσουν στην περιφέρεια Λάρνακας περίπου 900 κλίνες.