Για τρίτη φορά σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, κτηνοτρόφοι στην ανατολική ορεινή Πάφου καταγγέλλουν σοβαρές ζημιές σε κοπάδια τους από αδέσποτους σκύλους και απευθύνουν ξανά έκκληση στις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα για τερματισμό του φαινομένου.

Κτηνοτρόφοι, γεωργοί, αλλά και απλοί κάτοικοι περιοχών πέριξ του φράγματος του Ασπρόκρεμμου δηλώνουν φοβισμένοι από την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο των επιθέσεων αδέσποτων σκύλων κατά αιγοπροβάτων και άλλων οικόσιτων ζώων στην περιοχή. Αγέλες σκύλων επιτίθενται σε κοπάδια που βγαίνουν για βοσκή υπό την επίβλεψη των κτηνοτρόφων ή σε άλλα ζώα που εντοπίζουν μόνα τους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σε συχνή βάση πλέον σοβαρές απώλειες όπως καταγγέλλουν.

Κτηνοτρόφοι που κατάγγειλαν στην Αστυνομία και το Τμήμα Γεωργίας την κατάσταση αυτή, δήλωσαν στον «Φ» ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά δημιουργήθηκε στην περιοχή του Ασπρόκρεμμου τους τελευταίους μήνες, όταν κυνηγοί που παίρνουν εκεί τα κυνηγετικά σκυλιά για εκπαίδευση, εγκαταλείπουν πολλά από αυτά επειδή κρίνουν ότι δεν είναι αρκετά ικανά για τον σκοπό που τα απόκτησαν.

Οι σκύλοι αυτοί, καταγγέλλουν κάτοικοι των γύρω κοινοτήτων, φυσιολογικά αναζητούν τροφή, με αποτέλεσμα να επιτίθενται σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα. Πέραν των επιθέσεων αυτών όμως, αποκαλύπτουν, τα αδέσποτα σκυλιά εντοπίζουν και νεκρά ζώα που κτηνοτρόφοι μεταφέρουν όταν πεθάνουν για άλλους λόγους σε περιοχή στον Ασπρόκρεμμο από όπου τα παραλαμβάνει φορτηγό αυτοκίνητο για να τα μεταφέρει σε τόπο καύσης τους.

Οι σκύλοι εντοπίζουν ωστόσο και τα νεκρά αυτά ζώα, τα οποία τρώνε με ευνόητους τους υγειονομικούς κινδύνους, αναφέρουν οι καταγγέλλοντες το πρόβλημα.

Γεωργοκτηνοτρόφοι και κάτοικοι των κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόκρεμμου ζητούν από την Αστυνομία και τα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα να παρέμβουν άμεσα για να τεθεί ένα τέλος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, πριν ξεφύγουν τα πράγματα, κατά την έκφραση τους, αφού ήδη και εντός των πυρήνων των κοινοτήτων καταγράφονται πλέον απειλητικές συμπεριφορές από αδέσποτους σκύλους. Τέτοια συμβάντα έχουν καταγγελθεί ήδη στην Αναρίτα, τονίζουν.