Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας παράλληλα ότι πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος στον ίδιο χώρο με τις διαπραγματευτικές ομάδες της Μόσχας και του Κιέβου.

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών, θα χρειαστεί να συμμετάσχει ο ίδιος στο ίδιο δωμάτιο με τις δύο αντιπροσωπείες, καθώς, όπως είπε, τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».

🇺🇸🇺🇦 Trump: "Zelensky’s gonna have to make a deal!" pic.twitter.com/lZPIvsbZuL September 16, 2025

«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, γιατί αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα του TikTok, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε συμφωνία που θα επιτρέψει στην εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», είπε.

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης τη νέα χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, παραδεχόμενος ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. «Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του προς τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες και προσθέτοντας ότι η οργάνωση «θα πληρώσει ακριβά» αν το επιχειρήσει.

'I have to see, I don't know too much about it.'



US President Donald Trump has claimed he 'doesn't know too much' about Israel's ground offensive into Gaza City, saying if Hamas use hostages as 'human shields' they will 'have hell to pay'. pic.twitter.com/zjVXi1IXEc September 16, 2025

Protothema.gr