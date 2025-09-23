Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην προετοιμασία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «Drone Wall», ενός συστήματος ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., μετά και το πρόσφατο περιστατικό στη Δανία.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις εξωτερικές υποθέσεις, Ανίτα Χίπερ, τόνισε ότι τα κρούσματα παραβιάσεων του εναέριου χώρου κρατών-μελών ακολουθούν «ένα ανησυχητικό μοτίβο» και ότι «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το «Drone Wall» θα αποτελεί τεχνολογική υποδομή που θα ενσωματώνει αισθητήρες, ραντάρ και άλλες τεχνολογίες για την έγκαιρη ανίχνευση, ενώ θα διαθέτει και μέσα για άμεση αντίδραση από παρεμβολές έως εξουδετέρωση ή κατάρριψη των απειλών με ασφάλεια, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ.

Για τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE», ενώ η πρωτοβουλία παραμένει σε φάση τεχνικής αξιολόγησης προτού προχωρήσει στην υλοποίηση.