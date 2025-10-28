Εκτεταμένες πλημμύρες, ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος προκάλεσε μέχρι στιγμής το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα από την Τζαμάικα, με τουλάχιστον επτά νεκρούς σε ολόκληρη την Καραϊβική. Ο τυφώνας υποβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 4 από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ και έχει πλέον μέγιστη ταχύτητα ανέμων περίπου 240 χιλιόμετρα την ώρα, μειωμένη από τα 300 χιλιόμετρα την ώρα που κατέγραφε όταν έφτασε στην ξηρά περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Τμήματα κτιρίων κατέρρευσαν ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στέγες παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με το Associated Press. Πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω πτώσης δέντρων και βράχων.

Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας – τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία – ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο ισχυρότερος τυφώνας στην ιστορία της Τζαμάικα

Ο τυφώνας Μελίσσα το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) έφτασε στη στεριά και συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ της Τζαμάικα, συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων την ώρα, αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελίσα παραμένει ένας εξαιρετικά ισχυρός τυφώνας, με σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, παραμένοντας οριακά στην κατηγορία 5..

Στην τελευταία ενημέρωσή του, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε με δραματικό τόνο τους κατοίκους της χώρας:

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση! Μην εγκαταλείπετε το καταφύγιό σας όταν το “μάτι” του τυφώνα περάσει από πάνω σας, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα στην άλλη πλευρά ».

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το «μάτι» του τυφώνα αποτελεί μια σχετικά ήρεμη ζώνη στο εσωτερικό του φαινομένου, η οποία μπορεί να παραπλανήσει τους κατοίκους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, ενώ στην πραγματικότητα το χειρότερο ακολουθεί.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Η συγκλονιστική μαρτυρία

Την ίδια ώρα, συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία ενός άνδρα από τη δυτική Τζαμάικα, ο οποίος τηλεφώνησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ζητώντας βοήθεια για μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σε τοκετό την ώρα που η καταιγίδα έφτανε στο νησί. Μαιευτήρας παρενέβη τηλεφωνικά, δίνοντας οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να γίνει ο τοκετός αν η γυναίκα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Κινείται αργά

Η αργή κίνηση της Μελίσα κατά μήκος της Τζαμάικα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρείται τόσο επικίνδυνη. Ο Δρ Μάθιου Σιτκόφσκι, επιστημονικός συντάκτης στο The Weather Channel, λέει ότι η Μελίσα κινείται επί του παρόντος με ταχύτητα περίπου 8 μίλια ανά ώρα.

«Αυτό σημαίνει ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν περισσότερο» τόνισε και συμπλήρωσε: «Σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις θα έχουν περισσότερο χρόνο να συσσωρευτούν. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο νησί».

Θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές»

Ο τυφώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Τζαμάικα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες την Τρίτη, πριν η καταιγίδα κατηγορίας 5 φτάσει στην ξηρά.

«Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή την περιοχή, ή ίσως σε κανένα μέρος του κόσμου, που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5 χωρίς να υποστεί κάποια ζημιά» πρόσθεσε. «Προσεύχομαι για τους κατοίκους και έχουμε προετοιμαστεί και προσευχόμαστε για το καλύτερο» είπε, ενθαρρύνοντας τους Τζαμαϊκανούς να «μείνουν μέσα και να ασφαλίσουν τα σπίτια τους».

«Μετά την καταστροφή, η ανάκαμψη θα απαιτήσει κάθε δυνατή βοήθεια».

📺 TV en DIRECTO | El huracán ‘Melissa’, de categoría 5, toca tierra en Jamaica. Así se está viviendo ahora mismo en la Bahía Montego https://t.co/VyClhfFWwR https://t.co/eTuSaZIKHY — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2025

Προειδοποίηση για μετακίνηση κροκοδείλων λόγω πλημμυρών

Η Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας της Τζαμάικα ανακοίνωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα μπορεί να προκαλέσουν εκτόπιση κροκοδείλων από τα ποτάμια, τα ρέματα και τους βάλτους, με αποτέλεσμα τα ερπετά να αναζητήσουν καταφύγιο σε κατοικημένες περιοχές, σε αναζήτηση στεγνού εδάφους.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αιχμαλωτίσουν ή να βλάψουν τα ζώα σε περίπτωση που τα συναντήσουν.

«Μακριά από τα παράθυρα, φορέστε κράνος»

Μετά την είσοδο του τυφώνα στη στεριά, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε νέα υπενθύμιση προς τους κατοίκους της Τζαμάικα με οδηγίες για την προσωπική τους ασφάλεια κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

BREAKING: Hurricane Melissa makes landfall in Jamaica as a 185 mph Category 5 storm – NHC pic.twitter.com/y62zmggjFu — BNO News (@BNONews) October 28, 2025

Ειδικότερα, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι να περάσει πλήρως η καταιγίδα.

Το Κέντρο συνιστά επίσης στους κατοίκους να βρίσκονται σε δωμάτια χωρίς παράθυρα, να καλυφθούν με στρώμα για προστασία και, αν είναι δυνατόν, να φορέσουν κράνος.

protothema.gr