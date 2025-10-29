Ο τυφώνας Μελίσσα σάρωσε την Τζαμάικα προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με την κυβέρνηση να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση καταστροφής.

Το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι «το μάτι του κυκλώνα Μελίσσα εγκαταλείπει το δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής». Παράλληλα, κάλεσε τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος, καθώς η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη». Ο κυκλώνας, ο οποίος είχε πλήξει τη χώρα ως κατηγορία 5 της κλίμακας Saffir–Simpson, υποβαθμίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε κατηγορία 4, ωστόσο συνεχίζει να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του κήρυξε επισήμως τη χώρα σε «περιοχή καταστροφής». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι πάντα η ασφάλεια και η ευημερία κάθε Τζαμαϊκανού. Ο τυφώνας Μελίσσα είναι τώρα εδώ, διασχίζοντας το νησί. Αυτό απαιτεί μια νέα νομοθετική ρύθμιση». Ο Χόλνες πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «να διατηρεί προληπτικά τη σταθερότητα, να προστατεύει τους καταναλωτές και να αποτρέπει οποιαδήποτε εκμετάλλευση σε μια εποχή που οι πολίτες εξασφαλίζουν τρόφιμα, νερό και προμήθειες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, περισσότεροι από 530.000 κάτοικοι παραμένουν χωρίς ρεύμα — αριθμός που αντιστοιχεί στο 77% όλων των πελατών της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού της Τζαμάικα. Παράλληλα, σχεδόν 15.000 άνθρωποι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε καταυλισμούς και σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε πολλές περιοχές, ενώ άλλες θα δεχθούν ελαφρύτερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Σχεδόν κάθε ενορία της Τζαμάικα έχει αναφέρει αποκλεισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και υπερβολικές πλημμύρες, γεγονός που καθιστά την αποτίμηση των ζημιών προς το παρόν αδύνατη. Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε ότι η ενορία της Αγίας Ελισάβετ, έχει πληγεί σοβαρά από τις πλημμύρες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το νερό φτάνει μέχρι τη μέση μου».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας σε απομονωμένες περιοχές. Οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, καθώς ο τυφώνας κινείται πλέον βόρεια, με κατεύθυνση την Κούβα, διατηρώντας ισχυρούς ανέμους και μεγάλες ποσότητες βροχής που αναμένεται να πλήξουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας – τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία – ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το Associated Press.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία ενός άνδρα από τη δυτική Τζαμάικα, ο οποίος τηλεφώνησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ζητώντας βοήθεια για μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σε τοκετό την ώρα που η καταιγίδα έφτανε στο νησί. Μαιευτήρας παρενέβη τηλεφωνικά, δίνοντας οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να γίνει ο τοκετός αν η γυναίκα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.



Προειδοποίηση για μετακίνηση κροκοδείλων λόγω πλημμυρών

Η Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας της Τζαμάικα ανακοίνωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα μπορεί να προκαλέσουν εκτόπιση κροκοδείλων από τα ποτάμια, τα ρέματα και τους βάλτους, με αποτέλεσμα τα ερπετά να αναζητήσουν καταφύγιο σε κατοικημένες περιοχές, σε αναζήτηση στεγνού εδάφους.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αιχμαλωτίσουν ή να βλάψουν τα ζώα σε περίπτωση που τα συναντήσουν.

protothema.gr