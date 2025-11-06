Συγκινημένη εμφανίστηκε η Έρικα Κερκ στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, περιγράφοντας πώς ενημερώθηκε για τον θάνατο του 31χρονου ακτιβιστή στις 10 Οκτωβρίου και λέγοντας πως τη μοιραία ημέρα «δεν πρόλαβα να του δώσω ούτε ένα φιλί» πριν φύγει από το σπίτι.

Όπως περιέγραψε στο Fox News η Έρικα Κερκ, ήταν με τη μητέρα της σε ένα γιατρό και παρακολουθούσε στο κινητό την εκδήλωση της οργάνωσης Turning Point USA του συζύγου της στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Utah Valley στο κινητό της, όταν έλαβε ένα ασυνήθιστο τηλεφώνημα από τον επικεφαλής του προσωπικού της ομάδας, Μάικλ Μακκόι.

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», είπε η Κέρκ «απλά έλεγα “ο Τσάρλι πυροβολήθηκε. Πυροβολήθηκε. Πάρε τα παιδιά. Κάλεσε την ασφάλεια. Πάρε τα παιδιά. Πάρε τα παιδιά. Πυροβολήθηκε”. Έτρεξα έξω από το ιατρείο, κατέρρευσα στη μέση του πάρκινγκ και κάλεσα την ασφάλειά μας. Ήταν ένας απίστευτος εφιάλτης».

Από την πλευρά του ο Μακκόι είπε ότι εκείνο το τηλεφώνημα ήταν «η πρώτη φορά που τηλεφώνησα» στην Έρικα κατά τη διάρκεια της περιοδείας της οργάνωσης: «Θυμάμαι μόνο ότι χτύπησε τρεις ή τέσσερις φορές. Δεν ήξερα τι να πω. Αυτά είναι τα λόγια που θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή κάποιου, και πρέπει να είσαι εσύ αυτός που θα τα πει»

Η Έρικα Κέρκ θυμήθηκε επίσης ότι το πρωί της δολοφονίας, ο σύζυγός της είχε φύγει από το σπίτι τους στην Αριζόνα πολύ νωρίς το πρωί για να πάει στην εκδήλωση στη Γιούτα και ότι η ίδια τον είχε παροτρύνει να κοιμηθεί μόνος του στο δωμάτιο της κόρης τους το προηγούμενο βράδυ.

«Του είπα: “Θέλω να κοιμηθείς καλά. Πήγαινε να κοιμηθείς στο δωμάτιό της, και θα χαμηλώσω τον κλιματισμό για να είναι ωραία και ζεστά εκεί… Θέλω απλώς να κοιμηθείς καλά, για να είσαι υπέροχος αύριο. Έτσι, η Τζίτζι και εγώ μείναμε στο δωμάτιό μας, και εκείνο το πρωί ξύπνησε πολύ νωρίς και ήρθε στο υπνοδωμάτιό μας, στο μπάνιο, γιατί εκεί ήταν το δαχτυλίδι του γάμου του και το κολιέ του, και μπήκε μέσα, τα πήρε και μετά έφυγε. Δεν πρόλαβα να του δώσω ένα φιλί» εξομολογήθηκε η Έρικα Κερκ.

Μιλώντας για τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο, η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ είπε ότι οι γιατροί και ένας αστυνομικός της συνέστησαν να περιμένει μέχρι να μεταφερθεί το σώμα του στο νεκροτομείο για να τον δει, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

«Είπα: Με όλο το σεβασμό, κύριε, θέλω να δω τι έκαναν στον άντρα μου και θέλω να του δώσω ένα φιλί, γιατί δεν πρόλαβα να του δώσω ένα φιλί σήμερα το πρωί».

Η Έρικα Κερκ, η οποία είχε παντρευτεί τον Τσάρλι Κερκ τον Μάιο του 2021, μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει στα παιδιά τους – έναν γιο 1 έτους και μια κόρη 3 ετών – για την απώλεια του πατέρα τους.

«Είναι πολύ γλυκό, γιατί της εξηγώ διάφορα πράγματα και της είπα: Αν θέλεις να μιλήσεις στον μπαμπά, απλά κοίταξε τον ουρανό και άρχισε να μιλάς, και θα σε ακούσει», είπε για την κόρη τους. «Της είπα “ξέρεις, ο μπαμπάς είναι στον παράδεισο” και αυτή μου απάντησε “πιστεύεις ότι θα μπορούσα να πάω κι εγώ κάποια στιγμή;” Της είπα “μωρό μου, όλοι θα πάμε μια μέρα”».

"If ever you want to talk to Daddy, you just look up to the sky and start talking to him — he can hear you."



Erika Kirk shares that her daughter asked if she could visit her late father, Charlie Kirk, on his “work trip with Jesus.”



"Baby, we will all go one day." |… pic.twitter.com/2WemPhT2b6 — Fox News (@FoxNews) November 6, 2025

Αποκάλυψε, τέλος, ότι αρχικά πίστευε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα επιβίωνε από τον πυροβολισμό — αλλά συνειδητοποίησε ότι ήταν θανάσιμα τραυματισμένος μόλις τον είδε στο νοσοκομείο: «Μπήκαμε σε εκείνο το δωμάτιο και είχε αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό του. Αυτό το χαμόγελο για μένα είναι το βλέμμα του “νόμιζες ότι σταμάτησες αυτό που έχτισα. Νόμιζες ότι μπορούσες να τερματίσεις αυτό το όραμα, αυτό το κίνημα, αυτή την αναγέννηση. Νόμιζες ότι μπορούσες να το κάνεις αυτό δολοφονώντας με. Πήρες το σώμα μου, αλλά δεν πήρες την ψυχή μου”».