Σοβαρή κρίση αξιοπιστίας στο BBC προκαλούν οι αποκαλύψεις ότι το ντοκιμαντέρ «Panorama» παραπλάνησε το κοινό με παραποιημένη εκδοχή ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι κλυδωνισμοί στο βρετανικό κανάλι ενισχύθηκαν μετά και τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Νέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στη Βρετανία, με την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης να ζητούν εξηγήσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Η επιστολή Τραμπ και η απειλή για νομικές ενέργειες

Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή προς τον οργανισμό, στην οποία απειλεί με νομικές ενέργειες για την παραπλανητική παρουσίαση της ομιλίας του. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή και ανακοίνωσε πως «θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω».

Ο Τραμπ είχε ήδη επιτεθεί στο BBC μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγορώντας το για «παραποίηση» της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021 και χαρακτηρίζοντας τους δημοσιογράφους του οργανισμού «διεφθαρμένους».

Το «πειραγμένο» βίντεο που προκάλεσε καταιγίδα

Το BBC κατηγορήθηκε ότι «έκοψε και έραψε» αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ, έτσι ώστε να φαίνεται πως καλούσε ευθέως σε βίαιη δράση την ημέρα που διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Στην πραγματικότητα, η εκπομπή Panorama είχε συνδυάσει φράσεις από διαφορετικά σημεία της ομιλίας, αφαιρώντας το σημείο όπου ο Τραμπ ζητούσε από τους υποστηρικτές του να κινηθούν «ειρηνικά και πατριωτικά».

Το περιστατικό προκάλεσε πάνω από 500 καταγγελίες τηλεθεατών, αλλά και έντονη κριτική από την Ουάσινγκτον, ενώ η εκπρόσωπος του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για «εσκεμμένη παραπληροφόρηση» και «100% ψευδείς ειδήσεις».

Η συγγνώμη του προέδρου του BBC

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, απέστειλε επιστολή στη Βουλή των Κοινοτήτων και απολογήθηκε για το «error of judgement» που οδήγησε στη λανθασμένη εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεπε σε βία.

Ο Σαχ υπογράμμισε ότι η διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε διορθώσεις, αλλαγές στις οδηγίες δεοντολογίας και πειθαρχικά μέτρα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες πως το BBC «έθαψε» το θέμα.

«Είναι προσβλητικό για τους δημοσιογράφους του BBC να χαρακτηρίζονται συνολικά εξαιτίας ενός λάθους», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο οργανισμός παράγει καθημερινά «εξαιρετική, αμερόληπτη δημοσιογραφία».

Παραιτήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Τιμ Ντέιβι και η Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν αναλαμβάνοντας «την ευθύνη για τα λάθη που έγιναν», όπως είπαν.

Οι εξελίξεις συνδέονται και με διαρροή υπομνήματος του πρώην συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ, που έκανε λόγο για σειρά δημοσιογραφικών παρατυπιών σε διάφορα θέματα, από τον πόλεμο στη Γάζα έως την κάλυψη του Τραμπ.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του βασιλικού χάρτη του BBC και επανεξέταση του μοντέλου χρηματοδότησης, ενώ ξεκαθάρισε πως «η ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ».

The head of Britain’s publicly-funded broadcaster and its top news executive resigned today after days of pressure over its coverage of Donald Trump. https://t.co/OWHdiEdV9v — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 9, 2025

Η στάση της κυβέρνησης και οι δηλώσεις Φάρατζ

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο ίδιος «δεν θεωρεί το BBC θεσμικά προκατειλημμένο», αλλά ζήτησε να ενεργεί με διαφάνεια και ταχύτητα όταν γίνονται λάθη.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ και επικεφαλής του κόμματος Reform UK, προειδοποίησε ότι «αν το BBC δεν αποκαταστήσει την αξιοπιστία του, χιλιάδες πολίτες θα αρνηθούν να πληρώσουν το τέλος τηλεθέασης».

Στο επίκεντρο η αξιοπιστία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα

Το σκάνδαλο φέρνει το BBC αντιμέτωπο με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του. Η διάβρωση της εμπιστοσύνης του κοινού, όπως επισήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Βουλής, Καρολάιν Ντάινεϊτζ, συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας χρηματοδότησης του οργανισμού.

Η πολιτική καταιγίδα που ξέσπασε μετά το λάθος του Panorama δείχνει ότι το BBC καλείται τώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία του σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και η πολιτική πόλωση απειλούν τη δημόσια ενημέρωση.

protothema.gr