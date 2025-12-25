Συναγερμός έχει σημάνει στη Σουηδία, μετά από την πληροφορία ότι πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπόντεν. Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για άγρια δολοφονία, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα (25/12) με ένα νεαρό να σκοτώνει με μπαλτά μία γυναίκα σε έπαυλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Swedenherald, ο δράστης τραυμάτισε και άλλα δύο άτομα πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν.

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20-30 ετών επιτέθηκε στους κατοίκους. Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.