Στο μικροσκόπιο των ελβετικών αρχών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, στο κοσμικό θέρετρο του Κραν Μοντανά, καθώς αποκαλύπτεται ότι στο παρελθόν είχε απασχολήσει σοβαρά τη γαλλική Δικαιοσύνη για βαριά αδικήματα, όπως απάτη, απαγωγή και παράνομη κράτηση, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση μαστροπείας.

Η υπόθεση του μπαρ Le Constellation βρίσκεται στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης μετά τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, που προκάλεσε δεκάδες θανάτους και πάνω από 100 τραυματισμούς. Καθώς η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται, ελβετικά και γαλλικά μέσα φέρνουν στο φως στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του διαχειριστή του μοιραίου κέντρου διασκέδασης.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο 49χρονος σήμερα Ζακ Μορέτι είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί σε νεαρή ηλικία στη Γαλλία, για υποθέσεις που αφορούσαν απάτη, απαγωγή και παράνομη κράτηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το όνομά του είχε εμπλακεί και σε έρευνα για μαστροπεία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει δημόσια καταγεγραμμένη καταδίκη για το συγκεκριμένο αδίκημα. Το ποινικό του παρελθόν θεωρείται «βαρύ» για τα δεδομένα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε τουριστικά hotspots τόσο υψηλού προφίλ.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που ο ίδιος και η συνιδιοκτήτρια του μπαρ και σύζυγός του βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές ευθύνες στην Ελβετία. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ανοίξει ποινική έρευνα εις βάρος τους για ενδεχόμενη αμέλεια με θανατηφόρα κατάληξη, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ζητήματα όπως η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, ο αριθμός και η λειτουργικότητα των εξόδων κινδύνου, η χρήση εύφλεκτων υλικών στον εσωτερικό χώρο, αλλά και το αν ο αριθμός των θαμώνων υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο τη νύχτα της τραγωδίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, προκαλώντας πανικό και καθιστώντας δύσκολη τη διαφυγή δεκάδων ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στον χώρο και κάηκαν ζωντανοί.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες του μπαρ έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε βαριά ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια και ότι πληρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Παράλληλα, τονίζουν ότι το ποινικό παρελθόν του Μορέτι αφορά υποθέσεις πολλών δεκαετιών πριν και δεν συνδέεται με τη σημερινή του δραστηριότητα.

Ωστόσο, η αποκάλυψη του παρελθόντος του έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Ελβετία για το κατά πόσο γίνονται επαρκείς έλεγχοι στους ανθρώπους που διαχειρίζονται χώρους νυχτερινής διασκέδασης, ειδικά σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση και μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των πραγματογνωμόνων που θα κρίνουν αν η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

protothema.gr