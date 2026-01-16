Οι τουρκικές αρχές αναφέρουν ότι η γνωστή αθλήτρια του βόλει, Ντεριά Τσαϊργκάν μίλησε περισσότερες από 300 φορές με τον Εκρέμ Ιμάμογλου στο τηλέφωνο, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι γνώρισε τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης τυχαία, κατά την διάρκεια που είχε βγει για περπάτημα στην πλατεία Ταξίμ.

Σύμφωνα με την τουρκική hurriyet, η αθλήτρια είχε ζητήσει η ίδια το τηλέφωνο του Ιμάμογλου το 2019, με την ίδια να υποστηρίζει πως οι όποιες επαφές έγιναν με την διαμεσολάβηση του σωματοφύλακα του πρώην δημάρχου, ο οποίος κράτησε το τηλέφωνο της γνωστής αθλήτριας.

Παράλληλα, η Τσαϊργκάν αρνείται οποιαδήποτε εξωσυζυγική σχέση με τον Ιμάμογλου και υποστηρίζει ότι τον έχει συναντήσει δύο με τρεις φορές. Παρόλα αυτά, τα τουρκικά μίντια αναφέρουν ότι η αθλήτρια και ο Ιμάμογλου μίλησαν περισσότερες από 300 φορές στο τηλέφωνο και ότι εκείνη τηλεφώνησε στον σωματοφύλακα του πρώην δημάρχου 570 φορές.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν μία influencer κατέθεσε πως ο Ιμάμογλου διατηρούσε σχέση με την πρώην αθλήτρια της Φενερμπαχτσέ και της Γαλατασαράι, η οποία μετράει σημαντικές επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση του CEV το 2013 κόντρα στην ρωσική Uralochka NTMK, καθώς και δύο βαλκανικά κύπελλα, το 2016 και το 2023.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της influencer, ο καθαιρεθείς δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης «την φρόντιζε και με κάποιον τρόπο εξασφάλιζε τις πληρωμές της» και της παρείχε συνολικά μία αρκετά καλή καθημερινότητα, μέσα από προσεκτικές κινήσεις και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί.

huffingtonpost.gr