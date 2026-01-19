Τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία φέρεται να συνέδεσε με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε επιστολή που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», αναφέρει ο Τραμπ στην επιστολή του, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Παρότι η ειρήνη θα παραμένει κυρίαρχη, μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». «Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την αρχική πληροφορία για την επιστολή, μοιράστηκε στο X o ρεπόρτερ θεμάτων Άμυνας, Nick Shifrin.

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από τη νορβηγική κυβέρνηση, αλλά από ανεξάρτητη επιτροπή.

«Σε ό,τι αφορά το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει επανειλημμένως στον Τραμπ αυτό που είναι ευρέως γνωστό: ότι το βραβείο απονέμεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση», είχε δηλώσει ο Στόρε σε ανακοίνωση προς το Bloomberg.

