Ο ιαπωνικός πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα, ο μεγαλύτερος του κόσμου, επαναλειτούργησε σήμερα για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισής του, παρά τις ανησυχίες του πληθυσμού.

Η επανεκκίνηση αφορά σε πρώτη φάση έναν μόνο από τους επτά αντιδραστήρες του σταθμού, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική δυνατότητα παραγωγής παγκοσμίως.

Η λειτουργία του αντιδραστήρα ξεκίνησε στις 19:02 τοπική ώρα (12:02 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Tokyo Electric Power (Tepco), Τατσούγια Ματόμπα.

Ο κυβερνήτης του κεντροδυτικού νομού Νιιγκάτα, όπου βρίσκεται ο σταθμός, έδωσε τον περασμένο μήνα την έγκρισή του για την επανεκκίνηση, παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη είναι διχασμένη στο θέμα: σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο από τη νομαρχία, 60% των κατοίκων ήταν αντίθετοι στην επανεκκίνηση, έναντι 37% που την υποστήριζαν.

Χθες, Τρίτη, μερικές δεκάδες διαδηλωτές, κυρίως ηλικιωμένοι, είχαν αψηφήσει το κρύο για να διαδηλώσουν μέσα στο χιόνι και κοντά στην είσοδο του σταθμού, στην ακτή της θάλασσας της Ιαπωνίας, κατά της επαναλειτουργίας του.

