Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι. Την Παρασκευή, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ζήτημα του εδαφικού, το οποίο παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα θέματα στην ατζέντα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις συμβιβασμού προς το παρόν.

Παράλληλα, οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή κοντά στις συνομιλίες είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις, που γίνονται στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ολοκληρώθηκαν για σήμερα.

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη της βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το εδαφικό θα είναι κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν αύριο Σάββατο.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια» ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι. Προσθέτει ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις σημερινές συνομιλίες.

«Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Χθες, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι συνομιλίες τους δεν κατέληξαν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

protothema.gr