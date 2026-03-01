Ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έπειτα από πλήγμα που σημειώθηκε στην Τεχεράνη.

Λίγη ώρα αργότερα, η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επισήμως την είδηση, ανακοινώνοντας την κήρυξη 40ήμερου δημόσιου πένθους, καθώς και επταήμερης αργίας σε όλη τη χώρα. Το πρακτορείο Fars News Agency ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του, ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το ημιεπίσημο Tasnim News Agency, το οποίο διατηρεί δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) είχε μεταδώσει ότι «ο Ανώτατος Ηγέτης έφτασε στο μαρτύριο», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου.

8:34 – Ιρανικό drone στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

8:33 – Θρήνος στο Ιράν για τον Χαμενεϊ

People in Iran mourn following the official announcement of the martyrdom of Grand Ayatollah Imam Khamenei.

6:30 AM in Iran. Tehran's Enghelab Square is currently filling up with mourners for Supreme Leader Khamenei, chanting "Death to America".

8:29 – «Αποδόθηκε δικαιοσύνη» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Κατς για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ίσραελ Κατς, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι “αποδόθηκε δικαιοσύνη”. “Ο Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε (…) όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου”, έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα”, πρόσθεσε.

8:28 – Ιράν: Η χώρα ήταν προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου

Το Ιράν είχε προετοιμαστεί “για όλα τα σενάρια”, περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. “Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια”, δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου “πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας” και “θα υποστούν τις συνέπειες”.

8:27 – Ιράκ: Ένταση έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές προσπάθησαν σήμερα το πρωί να εισβάλουν στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Ιράκ. “Οι απόπειρές τους έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν” να σπάσουν τη γραμμή των δυνάμεων ασφαλείας, επεσήμανε η πηγή αυτή στο AFP. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ εργαζόμενος του AFP είδε εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν σημαίες φιλοϊρανικών ομάδων.

8:25 – Χτύπημα και στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Iranian missile hits Dubai International Airport

⚡️ BREAKING: A drone struck Dubai International Airport



People in the city are being evacuated to underground parking lots.

8:15 – Ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Χαμενεΐ



Πολλά μέλη της οικογένειας του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκαν, αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.



Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν σκοτώσει πολλούς συγγενείς του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στις επιθέσεις, επιβεβαιώνουν αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Η κόρη, το εγγόνι, η νύφη και ο γαμπρός του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη έχουν όλοι σκοτωθεί, σύμφωνα με τις αναφορές.

8:05 – 115 οι νεκρές μαθήτριες από την ισραηλινή επίθεση

Στους 115 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης. Το χτύπημα αποδίδεται στην επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησε το Ισραήλ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Demonstrators gathered outside the White House in Washington, DC, protesting US strikes on Iran.

7:50 – Η επόμενη μέρα μετά τον Χαμενεΐ: Τα ονόματα που θεωρούνται υποψήφιοι διάδοχοι στην ηγεσία του Ιράν

Πολλαπλά ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τις δηλώσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο κοινών επιθέσεων στη χώρα.

Το ζήτημα της διαδοχής του παραμένει ασαφές, καθώς δεν υπάρχει επισήμως ανακοινωμένος διάδοχος.

Ένα εκλεγμένο σώμα 88 υψηλόβαθμων κληρικών, γνωστό ως Συνέλευση των Ειδικών, θα επιλέξει τον επόμενο ηγέτη.

7:35 – Προειδοποίηση Τραμπ στο Truth Social

Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι σήμερα θα πλήξει πολύ σκληρά, πιο σκληρά από ποτέ στο παρελθόν. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΞΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Donald J. Trump

7:30 – Σφοδρή επίθεση Παχλαβί: Μετά τον θάνατο Χαμενεΐ το καθεστώς οδεύει στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται πλέον στο τέλος της πορείας της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι «με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας».

7:15 – Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του Αλί Χαμενεΐ

Οι Φρουροί της Επανάστασης —επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων— υποσχέθηκαν σήμερα «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από την κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

6:55 – Πού έχουν σημειωθεί πλήγματα στο Ιράν

Για σχεδόν 24 ώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράν, πλήττοντας στόχους σε ολόκληρη τη χώρα.



Η Τεχεράνη φαίνεται να έχει δεχθεί τα πιο εκτεταμένα πλήγματα, με επιθέσεις να στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα πληροφοριών. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για χτυπήματα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, καθώς και σε στρατηγικές στρατιωτικές υποδομές.



Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται βάσεις των ενόπλων δυνάμεων, εγκαταστάσεις που συνδέονται με υπηρεσίες πληροφοριών και άλλες κρίσιμες υποδομές ασφαλείας.



Το Ιράν έχει απαντήσει με αντίποινα, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά και εναντίον χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.



Την εξέλιξη των επιθέσεων και τη γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζουν αναλυτικοί χάρτες.

6:47 – Εντοπίστηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν με κατεύθυνση προς το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα αμυντικά συστήματα της χώρας έχουν τεθεί σε λειτουργία.

Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ αμέσως μετά την ανακοίνωση του στρατού.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ απέστειλε «προληπτική οδηγία απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές», καλώντας τους κατοίκους που επηρεάζονται να αναζητήσουν καταφύγιο, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των ενόπλων δυνάμεων.

6:43 – Νέες εκρήξεις στο Ντουμπάι

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN. Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Michelle Velez, ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου που βρίσκεται επιτόπου άκουσε τρεις δυνατές εκρήξεις περίπου στις 8:15 το πρωί της Κυριακής, τοπική ώρα.

6:38 – Έκρηξη και καπνός κοντά σε αεροδρόμιο που σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα τα οποία συμμετέχουν στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, δήλωσε δημοσιογράφος του AFP.



Ο δημοσιογράφος αυτός μετέδωσε ότι είδε πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή του αεροδρομίου, πάνω από το οποίο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός κατέρριψε χθες Σάββατο πολλούς πυραύλους και drones που έφεραν εκρηκτικά.

6:35 – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει τουλάχιστον 30 τοποθεσίες στο τελευταίο κύμα επιθέσεων στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει στοχεύσει τουλάχιστον 30 τοποθεσίες στο δυτικό και κεντρικό Ιράν σε μια ομοβροντία επιθέσεων νωρίς την Κυριακή, τοπική ώρα.



Οι επιδρομές στόχευσαν «συστήματα αεροπορικής άμυνας, εκτοξευτές πυραύλων, στόχους του καθεστώτος και στρατιωτικά κέντρα διοίκησης», ανέφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6:25 – Νεκροί ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης και ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκε εν μέσω αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA.



Ο Μοχάμεντ Πακπούρ ανέλαβε την ηγεσία της φρουράς αφότου το Ισραήλ σκότωσε τον προηγούμενο διοικητή της στον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο.



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει επίσης και ότι ο Αλί Σαμκανί, κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ και γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν, σκοτώθηκε στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη.

6:20 – Συγκεντρώσεις πένθους σε τεμένη μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Συγκεντρώσεις πένθους πραγματοποιούνται σε τεμένη σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Υποστηρικτές του καθεστώτος εμφανίζονται έντονα συγκινημένοι, με εικόνες να καταγράφουν σκηνές θρήνου.



Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πολίτες συγκεντρώθηκαν σε τζαμιά αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Grief and sorrow fill the holy shrine of Imam Reza in Mashhad as Iranians hear about the martyrdom of Ayatollah Khamenei.



Grief and sorrow fill the holy shrine of Imam Reza in Mashhad as Iranians hear about the martyrdom of Ayatollah Khamenei.

6:15 – O πρόεδρος του Ιράν υπόσχεται απάντηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταδίκασε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως «μεγάλο έγκλημα» και δεσμεύθηκε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.



Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν ανέφερε: «Αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν θα μείνει ποτέ αναπάντητο και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου και του σιιτισμού. Το αγνό αίμα αυτού του υψηλόβαθμου ηγέτη θα ρεύσει σαν ορμητική πηγή και θα εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και εγκληματικότητα».



Πρόσθεσε ότι «και αυτή τη φορά, με όλη μας τη δύναμη και αποφασιστικότητα, με τη στήριξη του ισλαμικού έθνους και των ελεύθερων λαών του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους εντολείς αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν».

