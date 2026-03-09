Διαφωνία ως προς το χτύπημα σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη το περασμένο Σάββατο, καταγράφει μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, δημοσίευμα του Axios αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, κάνοντας λόγο για ενστάσεις της Ουάσινγκτον.

Το δημοσίευμα το οποίο επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ, αξιωματούχο του Ισραήλ και άλλη μια πηγή, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές που εξυπηρετούν και Ιρανούς πολίτες καθώς αυτές θα μπορούσαν λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ και να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία γύρω από την ηγεσία της χώρας και ενάντια στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Axios, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν τον στρατό των ΗΠΑ πριν από τις επιθέσεις ωστόσο -με βάση μαρτυρία αξιωματούχου των ΗΠΑ- ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγη από το εύρος των επιθέσεων. “Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα”, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος με ισραηλινό αξιωματούχο να ισχυρίζεται ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν “WTF” (σ.σ. τι στο διάολο κάνετε;).

“Ο πρόεδρος δεν είδε με καλό μάτι την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό θυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης”, δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Όπως σημειώνει το Axios, παρά το γεγοπνός ότι οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι μονάδες παραγωγής πετρελαίου, οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι τα πλάνα με τις φλεγόμενες αποθήκες μπορεί να ταράξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

Προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για επιθέσεις σε υποδομές καυσίμων και ενέργειας

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής έδρας Khatam al-Anbiya, που εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε το Σάββατο ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε υποδομές πετρελαίου του Ιράν, η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει με ανάλογες επιθέσεις στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχεύσει υποδομές καυσίμων και ενέργειας στην περιοχή και απείλησε ότι αν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα άνω του 25%, στα ευρωπαίκά χρηματιστήρια, με τις τιμές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για τις προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες επηρέαζαν τις αγορές λόγω της εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

