Δύο γυναίκες στο Τέξας συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησαν drones, στα οποία είχαν προσαρμόσει πλαστικά ομοιώματα κορακιών, για να περάσουν ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και καπνό σε ομοσπονδιακή φυλακή του Grant Parish στη Λουιζιάνα.

Η Melanie Jean Worthington, 38 ετών, και η Kassy Marie Cole 41 ετών, φέρεται να έλαβαν 40.000 δολάρια για να φέρουν εις πέρας το σχέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη του Grant Parish. Οι αρχές ακόμα δεν έχουν διευκρινίσει αν έγινε μία μόνο ρίψη ή σειρά παραδόσεων από τις δύο γυναίκες. Και οι δύο κατηγορούνται για κατοχή μεθαμφεταμίνης και για μεταφορά λαθραίων ειδών σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Το γραφείο του σερίφη κοινοποίησε επίσης και μια εικόνα ενός από ένα drone «κοράκι» το οποίο ήταν εξοπλισμένο με μαύρο ράμφος, μάτια και λευκό δέμα δεμένο στην πλάτη, τυλιγμένο με μαύρη ταινία.

Σύμφωνα με το WCTV, οι συλλήψεις αυτές αποτελούν το ένατο και δέκατο περιστατικό για το 2026 σχετικά με προσπάθειες εισαγωγής λαθραίων ειδών στη συγκεκριμένη φυλακή. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ένας 23χρονος είχε επιχειρήσει να περάσει κρυφά 12 γαλόνια βότκας στις ίδιες εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, στις 9 Φεβρουαρίου, μια 36χρονη, η Gloria Harmon από το Missouri, συνελήφθη επειδή φέρεται να προσπάθησε να εισάγει λαθραία μανιτάρια και μαριχουάνα στη φυλακή, αξίας σχεδόν 12.300 δολαρίων συνολικά.

