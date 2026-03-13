Πόλη – φάντασμα θυμίζει πλέον το Ντουμπάι, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή κι οι επιθέσεις από το Ιράν κάνουν τις ημέρες χλιδής και πολυτέλειας στο εμιράτο για κροίσους και διάσημους influencers να μοιάζουν, δύο περίπου εβδομάδες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, μακρινό παρελθόν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το Ντουμπάι έχει εγκαταλειφθεί από τον στρατό των influencers και χιλιάδων ομογενών, με τις ξαπλώστρες και τις πισίνες του να παραμένουν άδειες, καθώς το Ιράν συνεχίζει να βομβαρδίζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κάποτε ένας παράδεισος αφορολόγητων μέσων που προσέλκυε «αστέρες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αμέτρητους τουρίστες που αναζητούσαν ζεστό καιρό και δρόμους χωρίς εγκληματικότητα, πλέον η προσεκτικά σχεδιασμένη εικόνα του Ντουμπάι έχει διαλυθεί και ορισμένοι κάτοικοι πιστεύουν ότι «το πάρτι έχει τελειώσει», καθώς την περίοδο αυτή το εμιράτο πλημμύριζε από τουρίστες από όλον τον κόσμο.

Πλέον οι δρόμοι είναι άδειοι, ενώ όπως μπορεί να δει κανείς και σε σχετική φωτογραφία στις παραλίες που πριν λίγο καιρό ήταν κυριολεκτικά πλημμυρισμένες από τουρίστες, τώρα λιάζονται… καμήλες. Ακόμα και οι άνθρωποι που περνάνε στους δρόμος με ηλεκτρικά πατίνια ή και πεζή, αποτελούν σπάνιο φαινόμενο.

Ορκίζονται να μην επιστρέψουν ποτέ

Χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει την κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη, ορκιζόμενοι να μην επιστρέψουν ποτέ, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία στέλνει μπαράζ πυραύλων και drones αυτοκτονίας σε λαμπερούς ουρανοξύστες και χλιδάτα πεντάστερα ξενοδοχεία, χτυπώντας ακόμη και το παγκοσμίως διάσημο ξενοδοχείο Fairmont στο διάσημο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα.

Πολυσύχναστες παραλίες και μπαρ, που συνήθως καταλαμβάνουν διασημότητες από όλη την Ευρώπη, έχουν εγκαταλειφθεί καθώς η έξοδος από το εμιράτο συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την περασμένη Παρασκευή, καθώς οι εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, με τα συντρίμμια από ιρανικά drones να καταστρέφουν κτίρια στην καρδιά της οικονομικής περιοχής, το Ντουμπάι ήταν έρημο.

Η λευκή αμμώδης παραλία Τζουμέιρα στο κέντρο του Ντουμπάι, σε κοντινή απόσταση από το διάσημο θέρετρο Ατλαντίς, ήταν άδεια εν μέσω αναφορών ότι οι εγκαταστάσεις κλείνουν λόγω έλλειψης επισκεπτών.

Πισίνες και παραλίες άδειες

Μπιτς μπαρ, ξαπλώστρες, πισίνες και η αμμώδης ακτογραμμή παρέμειναν ανέγγιχτες καθώς οι κάτοικοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από τις ιρανικές επιθέσεις.

Σειρά από ομπρέλες θαλάσσης στέκονταν διπλωμένες δίπλα σε εκατοντάδες άδειες ξαπλώστρες.

🚨 A Dubai resident shows empty beaches — no tourists, no crowds, just silence where there’s usually chaos.



Dubai’s famous shoreline looks unusually deserted as both residents and visitors seem to be missing. What’s really going on? 👀🌊 #Dubai #Irán pic.twitter.com/q7mYBNnXR5 — Mr Amit 🎬 (@RealityMasala1) March 11, 2026

Τα παραλιακά κλαμπ και τα εστιατόρια μπορεί να μην έχουν κλείσει ακόμα, αλλά τα ανήσυχα πρόσωπα των μεταναστών εργατών που στέκονται έξω προσπαθώντας να προσελκύσουν κάποιον περαστικό, αφηγούνται τη δική τους ιστορία. Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι από την ινδική υποήπειρο, την Αφρική και την Άπω Ανατολή είναι η ψυχή της οικονομίας του Ντουμπάι, αλλά οι δουλειές τους εξαρτώνται με τη σειρά τους από την παρουσία πλούσιων τουριστών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ανησυχία για το μέλλον

Ένας διευθυντής καφέ από το Πακιστάν δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν το έχω ξαναδεί έτσι και όλοι ανησυχούν για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Οι ανοιξιάτικες διακοπές για τα παιδιά σχολείου ξεκινούν σήμερα και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παιδί από τη Δύση πουθενά».

Ένας κάτοικος της περιοχής, αφγανο-γερμανικής υπηκοότητας, δήλωσε: «Οι επιθέσεις είναι πολύ τρομακτικές, αλλά ενώ τις έχω συνηθίσει, τόσοι άλλοι άνθρωποι, ειδικά οικογένειες, αποφάσισαν να φύγουν, για παν ενδεχόμενο. Κανονικά την Παρασκευή, η κυκλοφορία θα ήταν μπλοκαρισμένη και τα εστιατόρια και τα καταστήματα θα ήταν πολύ γεμάτα, αλλά το μέρος είναι τώρα μια πόλη-φάντασμα».

«Έχω ακούσει από φίλους ότι σε μερικά από τα μεγάλα ξενοδοχεία και θέρετρα, οι προϊστάμενοι έχουν πει στο προσωπικό τους ότι πρέπει να πάρουν την άδειά τους μετ’ αποδοχών τώρα επειδή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου επισκέπτες τώρα, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνουν. Αν δεν τους έχει απομείνει άδεια, θα αναμένεται να ζήσουν με το τίποτα; Σχεδόν όλο το μεταναστευτικό προσωπικό έχει τις βίζες του συνδεδεμένες με τις δουλειές του, οπότε βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση», πρόσθεσε ο ίδιος.

🇦🇪 ✋️ After the night attacks in #Dubai, beaches have been closed – tourists are prohibited from accessing the sea in the area of Palm Jumeirah and other coastal zones.



There are hardly any cars on the roads, and the streets are empty. People are staying in their homes or… pic.twitter.com/WnJ6VeqycP — Leonard Frank (@LeoonfrankFrank) March 1, 2026

«Η λάμψη έχει σίγουρα εξαφανιστεί»

«Η λάμψη έχει σίγουρα εξαφανιστεί», δήλωσε στον Guardian ένας Βρετανός διευθυντής σε βρετανικό σχολείο εδώ και 16 χρόνια, που απασχολεί περισσότερους από 100 καθηγητές από το Ηνωμένο Βασίλειο στο σχολείο του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ισχυρίζεται ότι οι περισσότεροι είναι τόσο «βαθιά τραυματισμένοι και πραγματικά αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν» τον πόλεμο που έχουν φύγει και δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

Από την πλευρά του, ένας οδηγός ταξί που είδε το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται σε πυραυλική επίθεση και είπε ότι η οικογένειά του τον παρακαλεί να επιστρέψει στο σπίτι του στο Πακιστάν. «Δεν θέλω να είμαι πια στο Ντουμπάι, δεν υπάρχει καμία δουλειά, δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτόν τον πόλεμο και δεν βλέπω τον τουρισμό να επιστρέφει.Πολλοί οδηγοί ταξί σαν εμένα, σκεφτόμαστε να πάμε σε μια διαφορετική χώρα τώρα. Όλοι γνωρίζουν ότι το Ντουμπάι έχει τελειώσει», τόνισε.

