Πολλές φορές έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής Βινίσιους Τζούνιορ για τις ερωτικές περιπτύξεις του.

Πρόσφατα ζήτησε δημόσια συγνώμη από την πρώην κοπέλα του Βιρτζίνια Φονσέκα, καθώς ταυτόχρονα με τη σχέση τους, φλέρταρε συχνά με άλλες γυναίκες μέσω Social Media.

Η πέτρα του σκανδάλου ακούει στο όνομα, Άνα Σίλβα, η οποία σε δηλώσεις της, «έδωσε» για τα καλά τον Βραζιλιάνο σταρ.

🚨🗣️𝗡𝗘𝗪: Anna Silva (Brazilian model): "Vinicius only thinks about s*x. I told him that I'm Sapiosexual… I like to have conversations, I like having something to talk about."



"I don't like someone who just keeps talking about dirty stuff with me, you know? He can't hold a… pic.twitter.com/RoG0gzHElz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2025

Αναλυτικότερα, το μοντέλο υπογράμμισε πως τόσο η σχέση της, όσο και η επικοινωνία της με τον διεθνή εξτρέμ ήταν… απογοητευτική, μιας και ο 25χρονος μιλούσε συνέχεια για το σεξ.

«Ο Βινίσιους σκέφτεται μόνο το σεξ. Μου αρέσει να συζητάω όταν έχουμε κάτι να πούμε. Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος μου μιλάει συνέχεια για βρώμικα πράγματα, ξέρεις», εξήγησε η νεαρή.

La modelo Anna Silva afirmó que Vinicius solo hablaba de sexo, le pedía fotos y videos sensuales y le enviaba imágenes de sus genitales. “Es un maníaco sexual y un egocéntrico”, sentenció.



Llega a ser Lamine y sería noticia en todos los medios de España. pic.twitter.com/neeyKJkHfg October 8, 2025

Παράλληλα, το κύριο πρόβλημα της Σίλβα, ήταν πως ο επιθετικός της εθνικής Βραζιλίας δεν μπορούσε να κάνει μια σοβαρή συζήτηση, πηγαίνοντας το θέμα συνέχεια στην ερωτική πράξη.

«Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το σεξ. Μόνο αυτό έχει στο μυαλό του. Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες του», πρόσθεσε.

