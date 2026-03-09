Πέθανε σε ηλικία 37 ετών ο ράπερ, στιχουργός και παραγωγός Joseph Ellis-Stevenson, γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Dot Rotten.

Ο θάνατος του μουσικού επιβεβαιώθηκε από το BBC μέσω της οικογένειάς του, ωστόσο δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τα αίτια της απώλειάς του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι άφησε την τελευταία του πνοή στην Γκάμπια.

Tributes paid as grime star Dot Rotten dies, aged 37 https://t.co/cYlVH9EGFB — BBC News (UK) (@BBCNews) March 9, 2026

Η καλλιτεχνική του πορεία

Γεννημένος ως Joseph Ellis στο Στόκγουελ του Λονδίνου, ο Dot Rotten ανέπτυξε έναν ξεχωριστό ήχο που συνδύαζε δυνατά beats με συναισθηματικά hooks και συνεργάστηκε με πλήθος καλλιτεχνών, από τους Chip και D Double E μέχρι τους Cher Lloyd και Ed Sheeran. Βρέθηκε στα Top 20 κομμάτια του 2012 με το μελαγχολικό single Overload.

Grime legend Dot Rotten, born Joseph Ellis-Stephenson, has sadly passed away in Africa at the age of 37.



He rose to prominence in the early 2000s-2010s and became known for his melodic hooks and distinctive production style within the UK grime scene, working with artists… pic.twitter.com/rQrade96Jz — web culture (@web__culture) March 9, 2026

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι στίχοι του τραγουδιού του ήταν εμπνευσμένοι από την εμπειρία του με «μία σοβαρή μορφή κατάθλιψης».

«Ολόκληρο το τραγούδι ήταν ελεύθερο, δεν έγραψα ούτε μια λέξη γι’ αυτό», είπε στο Distract TV , προσθέτοντας ότι είχε ενδοιασμούς για την κυκλοφορία ενός τόσο προσωπικού κομματιού.

From Young Dot, to Dot Rotten to Zeph Ellis – his impact on Grime will never be forgotten.



A great MC and a great producer!



My condolences to his friends and family.



May he rest in peace… #DotRotten #Grime pic.twitter.com/7B6dB8YGS5 March 9, 2026

Τα τελευταία χρόνια, ετοίμαζε τραγούδια για καλλιτέχνες όπως τους Headie One, D-Block Europe και Nines με το όνομα Zeph Ellis.

