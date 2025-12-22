Με 42 νέες παραγγελίες πλοίων μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα, η ελληνική πλοιοκτησία έκλεισε δυναμικά το έτος, ενισχύοντας περαιτέρω το βιβλίο ναυπηγήσεων σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, υψηλού κόστους ναυπηγήσεων και περιορισμένης διαθεσιμότητας ναυπηγικών θέσεων.

Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατήρησαν ενεργό επενδυτικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους παρουσία στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία της αγοράς, το ελληνικό orderbook αυξήθηκε από τα 651 στα 693 πλοία, καταγράφοντας ενίσχυση που δεν θεωρείται συγκυριακή αλλά αντανακλά συνειδητή επιλογή τοποθέτησης κεφαλαίων.

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της ελληνικής πλοιοκτησίας στο παγκόσμιο βιβλίο ναυπηγήσεων, το οποίο πλέον προσεγγίζει το 15,6% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό διατηρεί την Ελλάδα στην κορυφή διεθνώς σε όρους υπό κατασκευή στόλου, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ των ελληνικών συμφερόντων έναντι ναυπηγείων, χρηματοδοτών και ναυλωτών.

Έμφαση στο ξηρό φορτίο

Σε επίπεδο κατηγοριών, το μεγαλύτερο μέρος των νέων παραγγελιών κατευθύνθηκε στο ξηρό φορτίο. Οι ελληνικές εταιρείες επένδυσαν κυρίως σε Panamax, Kamsarmax και Post-Panamax bulk carriers, πλοία που θεωρούνται κρίσιμα για το παγκόσμιο εμπόριο πρώτων υλών και προσφέρουν ευελιξία απασχόλησης σε περιόδους μεταβλητότητας των ναύλων. Η επιλογή αυτή αποτυπώνει έμφαση στη σταθερότητα και όχι σε επιθετικές κινήσεις υψηλού ρίσκου.

Στροφή στην αποδοτικότητα στα containerships

Παράλληλα, καταγράφηκε ενίσχυση των παραγγελιών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κυρίως μεσαίου μεγέθους και feeders. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι μέρος της ελληνικής πλοιοκτησίας προετοιμάζεται για μια πιο εξορθολογισμένη φάση της αγοράς containers, μετά τις ακραίες διακυμάνσεις της προηγούμενης διετίας, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα και την προσαρμοστικότητα δρομολογίων.

Στοχευμένες κινήσεις στα δεξαμενόπλοια

Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, όπου η ελληνική παρουσία είναι ήδη ισχυρή, η ενίσχυση συνεχίστηκε με στοχευμένες παραγγελίες. Αν και ο ρυθμός αύξησης ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με το ξηρό φορτίο και τα containerships, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν κορυφαίο μερίδιο στο παγκόσμιο orderbook, με παραγγελίες που εκτείνονται από Aframax και Suezmax έως VLCCs, με έμφαση στην ανανέωση στόλου και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Συνολικά, το κλείσιμο της χρονιάς βρίσκει την ελληνική πλοιοκτησία να ενισχύει μεθοδικά τον υπό κατασκευή στόλο, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε βασικές κατηγορίες πλοίων και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση της αγοράς. Οι 42 νέες παραγγελίες του τελευταίου μήνα αποτελούν σαφή ένδειξη ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν με στρατηγικό προσανατολισμό, παρά τις προκλήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής συγκυρίας.

