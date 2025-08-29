Η UniCredit προχώρησε σε νέα αύξηση της συμμετοχής της στην Alpha Bank, αποκτώντας μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων τη δυνατότητα για 107.770.830 επιπλέον μετοχές, που αντιστοιχούν στο 4,655% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank, η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2025, βάσει του Ν. 3556/2007. Η UniCredit χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα με προεπιλεγμένο χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά φυσικό διακανονισμό, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης όλων των αναγκαίων εποπτικών εγκρίσεων.

Η ιταλική τράπεζα είχε ήδη ανακοινώσει ότι επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26% και στοχεύοντας σε ποσοστό έως 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων, η UniCredit θα διατηρεί συμμετοχή άνω του 9,99% μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων, τα οποία θα μετατραπούν σε μετοχές μετά την έγκριση των αρχών.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της θέσης της UniCredit στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών και την ισχυροποίηση του ρόλου της στην αγορά.