Η στρατηγική του ομίλου Βενέτη για το 2025 εστιάζει στη διατήρηση της κερδοφορίας και στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, μετά από μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης πωλήσεων αλλά πιεσμένων περιθωρίων. Ο διοικητικός και μετοχικός ηγέτης του ομίλου, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, θέτει τρεις βασικές προτεραιότητες: συγκρατημένη επέκταση του δικτύου με έμφαση σε μικρότερα καταστήματα, ενίσχυση των θυγατρικών – με κυρίαρχη την Κρεμερία Δωδώνη – και εξορθολογισμό της παραγωγής.

Η ένταξη της Δωδώνη Παγωτά στον όμιλο, που οριστικοποιήθηκε την άνοιξη του 2025, λειτουργεί ως μοχλός μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου. Η Κρεμερία Δωδώνη, που απέκτησε το σύνολο του ενεργητικού του ιστορικού brand, καλείται να «ξαναχτίσει» την παρουσία της εταιρείας στην αγορά παγωτού. Η πρόσφατη κεφαλαιακή ένεση των 4,5 εκατ. ευρώ από τον κ. Μονεμβασιώτη σηματοδοτεί την αφετηρία επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ στην πρώτη του φάση.

Το πλάνο περιλαμβάνει ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στην Παλλήνη, ανάπτυξη νέου concept καταστημάτων σε συνέργεια με το δίκτυο Βενέτης και επένδυση στο «φυσικό γάλα». Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά φάρμας στη Βοιωτία για την εξασφάλιση ποιοτικών πρώτων υλών.

Δυνατές πωλήσεις – αδύναμα περιθώρια

Το 2024 ήταν μια χρονιά υψηλής εμπορικής επίδοσης για τον όμιλο. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 74,04 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 15,9% σε σχέση με το 2023. Σε επίπεδο ομίλου, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 17,8%, με το μικτό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 51,63%.

Ωστόσο, η άνοδος του λειτουργικού κόστους περιόρισε την κερδοφορία. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 32% στα 28,62 εκατ. ευρώ, ενώ τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν σε 5,84 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 5,32 εκατ. ευρώ από 6,40 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 21,2%, στα 3,79 εκατ. ευρώ.

Αρνητική μεταβολή καταγράφηκε και στους δείκτες αποδοτικότητας: το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 9,22%, ενώ το ROE έπεσε στο 14,71% από 20,10%.

Μερισματική πολιτική προσαρμοσμένη στις επενδύσεις

Με βάση τα νέα δεδομένα, η διοίκηση αναπροσαρμόζει τη μερισματική πολιτική. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μέρισμα 2 εκατ. ευρώ για το 2024 (0,24 ευρώ/μετοχή), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για την επόμενη συνέλευση μειωμένο μέρισμα 1,50 εκατ. ευρώ (0,18 ευρώ/μετοχή), μειωμένο κατά 25%.

Δωδώνη: brand με ιστορικό βάρος και βαθύ αποτύπωμα

Καταλυτική για τον όμιλο ήταν η εξαγορά της Παγωτά Δωδώνη Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ, brand με 98% αναγνωρισιμότητα. Το 2024 κατέγραψε τζίρο 7,62 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω HoReCa, αλλά εμφάνισε ζημιές 7,09 εκατ. ευρώ και δανεισμό 42,74 εκατ. ευρώ.

Με τη μεταβίβαση του ενεργητικού στην Κρεμερία Δωδώνη και την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, η εταιρεία εισέρχεται σε τροχιά επανεκκίνησης. Ο όμιλος κληρονομεί ένα εκτεταμένο δίκτυο:

36 καταστήματα franchise ,

, 118 μικρά σημεία πώλησης ,

, 1.420 συνεργασίες HoReCa ,

, 300 σημεία λιανικής.

Η επόμενη ημέρα για τον όμιλο

Ο όμιλος Βενέτη διαθέτει σήμερα 130 καταστήματα (85 Veneti Food Hall, 15 «ΒΕΝΕΤΗ 1948», 20 σε κλειστές αγορές και 10 Veneti-Go), με 814 εργαζόμενους. Η μείωση του καθαρού δανεισμού στα 0,60 εκατ. ευρώ και η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων στα 25,77 εκατ. ευρώ δείχνουν μια επιχείρηση με χρηματοοικονομική ισορροπία, παρά τις αυξημένες επενδυτικές απαιτήσεις.

Για το 2025, το μεγάλο στοίχημα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της κερδοφορίας, με τη Δωδώνη να αποτελεί το πιο κρίσιμο κομμάτι της επόμενης φάσης.

