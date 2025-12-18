Μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις με ορίζοντα το 2027 σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, μετά τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, για την εισοδηματική ενίσχυση των φυσικών προσώπων. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση της προκαταβολής φόρου που αποτελεί ένα από τα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου καθώς θα ενισχύσει τη ρευστότητά τους.

Η προκαταβολή φόρου, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προπληρώνουν μέρος του φόρου που θα αναλογεί στα κέρδη της επόμενης χρήσης, αποτελώντας ένα σημαντικό βαρίδι για τις δραστηριότητες τους. Επίσης, στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν ακόμα, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η αύξηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και το νέο φορολογικό πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Επίσης οι επιχειρήσουν ζητούν παρεμβάσεις για επιπλέον πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα το επόμενο διάστημα αναμένεται να εξεταστούν:



1. Μείωση της προκαταβολής φόρου. Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα είχε θετική επίδραση για τις επιχειρήσεις, καθώς θα βελτίωνε τη ρευστότητά τους. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν έως και το 80 % του φόρου του επόμενου έτους, ακόμη κι αν τα μελλοντικά τους κέρδη δεν είναι εξασφαλισμένα. Η μείωση θα τους επέτρεπε να κρατούν περισσότερα κεφάλαια για λειτουργικές ανάγκες. .Μικρότερη προκαταβολή σημαίνει περισσότερος χώρος για να καλύψουν λειτουργικά έξοδα και να αποφύγουν λουκέτα. Συνολικά, η μείωση θα λειτουργούσε ως ένεση ρευστότητας στην αγορά, με πιθανό δημοσιονομικό κόστος βραχυπρόθεσμα, αλλά θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα μεσοπρόθεσμα.



2. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος. Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αποτελεί πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς θεωρείται ένας αντιαναπτυξιακός φόρος. Το τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοφορίας, λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατάργησή του θα μείωνε το σταθερό κόστος λειτουργίας, θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα και θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα για στήριξη της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα βελτίωνε το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνοντάς το πιο ελκυστικό για επενδύσεις. Αν και το δημοσιονομικό κόστος είναι υπαρκτό, μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θα φέρει η ανάπτυξη νέων βιώσιμων επιχειρήσεων.

3. Αύξηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς διασφαλίζει ότι μέρος των εσόδων τους παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών, ακόμη και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η θέσπισή του αποσκοπεί στη διατήρηση της ρευστότητας και την αποφυγή ασφυξίας που προκαλούν οι κατασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, κρίνεται ως ανεπαρκές και φαντάζει ως ελάχιστη προστασία, αγνοώντας τα τεράστια οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία μίας επιχείρησης σήμερα και ως εκ τούτου πρέπει να αναπροσαρμοστεί ανοδικά.

4. Νέο, αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των νομικών προσώπων σε επίπεδο ομίλου εταιρειών. Η χώρα μας, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν διαθέτει ακόμη καθεστώς ενδοομιλικής φορολόγησης εφαρμόζοντας εδώ και χρόνια κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, βασισμένους στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης. Εαν η Ελλάδα υιοθετήσει ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο φορολόγησης οι όμιλοι θα μπορούσαν να συμψηφίζουν άμεσα ζημίες-κέρδη σε εθνικό επίπεδο να σχεδιάζουν επενδύσεις με γνώμονα ενιαία φορολογική βάση και η χώρα θα γινόταν πιο ελκυστική ως έδρα περιφερειακών ομίλων όπως είναι η Ολλανδία το Λουξεμβούργο και άλλες χώρες.

capital.gr