Το Hilton Garden Inn Athens, το πρώτο ξενοδοχείο Hilton Garden Inn στην Ελλάδα, που βρίσκεται στη λεωφόρο Συγγρού, άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς λίγους μόλις μήνες μετά τα επίσημα εγκαίνιά του, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο παρουσία της ανώτατης διοίκησης της Hilton.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 129 δωματίων και σουιτών, λειτουργούσε υπό τη διαχείριση της LUX&EASY της Nova Constructions, με δραστηριότητα στον τομέα του design, development και διαχείρισης οικιστικών και ξενοδοχειακών ακινήτων.

Η συναλλαγή και ο νέος ιδιοκτήτης

Το ακίνητο πέρασε στα «χέρια» της Cretan Investment Group (CIG), επενδυτικού βραχίονα της MK Hotel Collection, με επικεφαλής τη Μαρίτα Καράτζη. Πρόκειται για την πρώτη επενδυτική παρουσία του ομίλου στην Αθήνα, ενισχύοντας τη γεωγραφική του διαφοροποίηση πέραν της Κρήτης.

Το τίμημα της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση της MK Hotel Collection, η εξαγορά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της CIG.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία πραγματοποιήθηκε στη βάση sale & lease back, με τη λειτουργία και τη διαχείριση του ξενοδοχείου να παραμένουν αμετάβλητες, χωρίς αλλαγές στο υφιστάμενο επιχειρησιακό μοντέλο.

Το χαρτοφυλάκιο της MK Hotel Collection

Η MK Hotel Collection δραστηριοποιείται κυρίως στην Κρήτη, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει:

το πεντάστερο Unique Blue Resort & Villas (120 δωμάτια) στην Αμνισό

(120 δωμάτια) στην το Pnoé Breathing Life (60 δωμάτια) και το Cicada Suites (6 σουίτες) στον Καρτερό

(60 δωμάτια) και το (6 σουίτες) στον το Elios Hill στη Χερσόνησο, που προέκυψε από εξαγορά και αναβάθμιση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, έργο που ξεκίνησε το 2023

Το Elios Hill διαθέτει 275 δωμάτια και σουίτες υψηλών προδιαγραφών, τρία à la carte εστιατόρια, spa και waterpark, με τη συνολική επένδυση να ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει παρουσία στον τομέα των branded κατοικιών μέσω του Rua Augusta (7 σουίτες) στο κέντρο του Ηρακλείου και του συγκροτήματος Agia Pelagia (6 βίλες), που εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα των MK Residences. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται από το Cicada Seaside Experience, all-day εστιατόριο και lounge στην παραλία του Καρτερού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι βίλες στην Αγία Πελαγία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 η Μαρίτα Καράτζη πούλησε το 38,44% που κατείχε στον όμιλο Καράτζη στον αδελφό της Αντώνη Καράτζη, έναντι 47 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας να επικεντρωθεί σε τουριστικές και ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Forbes/Capital.gr