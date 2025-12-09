Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ -και του Φιλελευθέρου- «θέση στο ζήτημα του μνημείου καταδρομέων, στο οποίο τιμώνται ανάμεσα σε άλλους και αυτοί που συμμετείχαν στο προδοτικό πραξικόπημα του 1974», παίρνει ο Δήμος Στροβόλου.

Ο δήμος λέει ότι η ανέγερση των μαρμάρινων επιγραφών, όπου αναγράφονται ονόματα καταδρομών στο μνημείο Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων είναι παράνομη και μη αδειοδοτημένη από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Γι’ αυτό και καλεί τον ΕΟΑ όπως προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία λήψης δικαστικών μέτρων για αφαίρεση των μαρμάρινων κατασκευών.

Από πλευράς του, ο ΕΟΑ Λευκωσίας λέει πως το μνημείο στον Δήμο Στροβόλου χωροθετήθηκε στη θέση που αδειοδοτήθηκε, αλλά με διαφορετική εικαστική προσέγγιση, η οποία δεν συνάδει με την έγκριση της Επιτροπής Μνημείων.

Ναι, επειδή είστε ικανοί να συζητάτε για μερικά χρόνια και να προκαλείτε αισθήματα οργής σε κόσμο ταλαιπωρημένο, που υπέφερε και υποφέρει, μέχρι να αποφασίσετε τι πρέπει να γίνει και από ποιον, τοποθετήστε εκεί, δίπλα, μια απλή και αντιληπτή πινακίδα, ένα λαϊκό ταπεινό μνημείο, με την επιγραφή «Το πουκάμισο το θαλασσί». Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν και δεν ξεχνούν. Αυτοί που δεν ξέρουν, να ψάξουν να μάθουν, αν θέλουν.

ΧΡΥΜΑ