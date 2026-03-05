Η κινεζική κυβέρνηση κάλεσε τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας να αναστείλουν προσωρινά τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή αργού πετρελαίου σε μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές παγκοσμίως, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρεται, αξιωματούχοι της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), του βασικού φορέα οικονομικού σχεδιασμού της Κίνας, είχαν συνάντηση με εκπροσώπους μεγάλων διυλιστηρίων και τους ζήτησαν προφορικά να διακόψουν προσωρινά τις αποστολές εξευγενισμένων πετρελαϊκών προϊόντων. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η αναστολή καλείται να τεθεί σε ισχύ άμεσα.

Τα διυλιστήρια έχουν επίσης κληθεί να μην προχωρούν σε νέες συμβάσεις εξαγωγής, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη δυνατότητα ακύρωσης ήδη συμφωνημένων φορτίων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μεταξύ των εταιρειών που λαμβάνουν τακτικά κυβερνητικές ποσοστώσεις για εξαγωγές καυσίμων συγκαταλέγονται οι PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group και η ιδιωτική Zhejiang Petrochemical.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών κυβερνήσεων που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια να διασφαλίσουν επαρκή εγχώρια αποθέματα, μετά τη σημαντική μείωση των ροών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή που αποδίδεται σε στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Παράλληλα, η Κίνα ανακοίνωσε σχέδια για σταδιακή μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, όπως η χαλυβουργία και η διύλιση πετρελαίου. Την ίδια στιγμή προγραμματίζεται αυστηρότερος έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας σε τομείς όπως η τήξη χαλκού, η αλουμίνα, ο άνθρακας και τα χημικά.

Η NDRC υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με στόχο τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των μη σιδηρούχων μετάλλων, των πετροχημικών, των δομικών υλικών και των χημικών προϊόντων.