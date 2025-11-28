Με στόχο να υπάρξει κατάληξη εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, συνεχίζεται η διαδικασία για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού. Χθες, συνήλθε για δεύτερη φορά η αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η οποία όπως πληροφορούμαστε, αναλώθηκε και πάλι σε διαδικαστικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, η κυβερνητική πλευρά βρίσκεται στη διαδικασία να ετοιμάσει και να στείλει στους κοινωνικούς εταίρους τα διευκρινιστικά σημεία τα οποία έχουν ζητηθεί. Η συγκεκριμένη εργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, οπότε και οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν στα χέρια τους όλα τα σχετικά στοιχεία.

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη κατά σειρά συνάντηση της Επιτροπής, στην οποία θα υπάρξει συζήτηση επί των πέντε σημείων τα οποία έχουν καθοριστεί και τα οποία αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Θα ακολουθήσει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η κατάθεση των τελικών θέσεων έκαστης οργάνωσης που συμμετέχει στην Επιτροπή και τέλος στις 8 Δεκεμβρίου θα προκύψει ένα τελικό κείμενο (όχι συμφωνία) με τις επίσημες θέσεις όλων των εταίρων και ενδεχομένως και της κυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα, η διαδικασία και η λήψη της τελικής απόφασης, διαφέρει σε σχέση με εκείνη που είχε ακολουθηθεί για την ΑΤΑ. Η τελική απόφαση επαφίεται στην κυβερνητική πλευρά, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει και να εκδίδει το σχετικό διάταγμα. Το νέο διάταγμα θα έχει ισχύ για δυο χρόνια και θα αναθεωρηθεί εκ νέου το 2028. Σε προ ημερών δηλώσεις του, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, είχε αναφέρει ότι είναι δεδομένη η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιανουάριο του 2026. Όπως είπε, εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, είναι επόμενο να επωφεληθούν όσοι λαμβάνουν κατώτατο μισθό, οι οποίοι ανέρχονται περίπου σε 55.000.

Πάντως, εκ των βασικότερων ζητημάτων, τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου από τους κοινωνικούς εταίρους, είναι η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, θέμα το οποίο είχε τεθεί και στην πρώτη διαβούλευση, καθώς επίσης και το ποσοστό του κατώτατου επί του διάμεσου μισθού. Παράλληλα, αναμένεται να τεθεί ζήτημα (από τους εργοδότες) για τη διαμόρφωση συγκεκριμένης φόρμουλας, στη βάση της οποίας θα αποφασίζεται ο κατώτατος.

Σύμφωνα με την σχετική Οδηγία της ΕΕ, «τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την εκτίμηση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού». Σύμφωνα με στοιχεία ημερομηνίας 30/10/2025 που δημοσιεύονται στην επίσημη Ιστοσελίδα της ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστών Οργανώσεων), ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου μισθού, το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού στην Κύπρο ανέρχεται στο 53%. Ο διάμεσος μισθός στην Κύπρο για το 2024 ήταν €1.881.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο κατώτατος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίστηκε στην Κύπρο από το κράτος μέσω νομοθεσίας σε 1.000 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, στην περίπτωση εργαζομένων, οι οποίοι είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 είτε μετά δεν έχουν συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο κατώτατος καθορίζεται σε 900 ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης. Οι διατάξεις των Διαταγμάτων δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023.