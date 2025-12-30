Τη θέση σε ισχύ νέου Κανονιστικού Πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο τροποποιεί και καταργεί την Απόφαση 2012/21/ΕΕ της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Σε ανακοίνωση του Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων επισημαίνεται ότι η κυριότερη τροποποίηση αφορά την επιλεξιμότητα της αντιστάθμισης ΥΓΟΣ για οικονομικά προσιτή στέγαση, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας στέγης μέσω ενοικίασης ή ιδιοκατοίκησης σε προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενίσχυση θα χορηγείται σε φορείς της αγοράς, καλύπτοντας επενδυτικό κόστος για την κατασκευή, ανακαίνιση ή μετατροπή διαμερισμάτων ή κτηρίων, καθώς και για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις προσβασιμότητας και την προσαρμογή στην ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Όπως διευκρινίζεται, οι δικαιούχοι ΥΓΟΣ οικονομικά προσιτής στέγασης θα προσδιορίζονται πρωτίστως βάσει εισοδήματος των νοικοκυριών, σε συνάρτηση με τις τιμές της στεγαστικής αγοράς και τη σύνθεση των νοικοκυριών. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα λαμβάνονται υπόψη και πρόσθετοι παράγοντες, όπως άτομα που επιτελούν ουσιώδη κοινωνικό ρόλο, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, σπουδαστές και μονογονεϊκές οικογένειες.

Στο Παράρτημα της Απόφασης, αναφέρεται ότι προβλέπονται διασφαλίσεις για τον περιορισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, καθώς και δείκτες προσιτότητας σε σχέση με το εισόδημα και ποιοτικά κριτήρια στέγασης. Παράλληλα, διατηρείται η πρόνοια αντιστάθμισης για την παροχή ΥΓΟΣ κοινωνικής στέγασης σε μειονεκτούντα νοικοκυριά ή λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες.

Περαιτέρω, το ανώτατο ετήσιο όριο αντιστάθμισης ΥΓΟΣ αυξάνεται από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ, με την οικονομικά προσιτή στέγαση να εξαιρείται από τον εν λόγω κανόνα. Εξαιρέσεις εξακολουθούν να ισχύουν και για τη κοινωνική στέγαση, την παροχή ΥΓΟΣ από νοσοκομεία, τις ΥΓΟΣ κοινωνικών αναγκών, τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις με νησιά, καθώς και για αεροδρόμια και λιμένες, με αύξηση της παραμέτρου ετήσιας επιβατικής κίνησης για τις δύο τελευταίες κατηγορίες.

Παραμένουν, επίσης, τα σωρευτικά στοιχεία της πράξης Ανάθεσης ΥΓΟΣ, που περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, τον μηχανισμό αντιστάθμισης, τις παραμέτρους υπολογισμού, ελέγχου και επανεξέτασης, καθώς και πρόνοιες για εύλογο κέρδος και για την αποφυγή ή ανάκτηση υπεραντιστάθμισης.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση σε κεντρικό μητρώο, σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, των αντισταθμίσεων που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ, ανά επιχείρηση και ανά ΥΓΟΣ, από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Τέλος, προβλέπεται μεταβατική περίοδος δύο ετών για τα μέτρα ενισχύσεων που θεσπίστηκαν βάσει της υφιστάμενης Απόφασης ΥΓΟΣ. Η νέα Απόφαση τίθεται σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ