Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Alpha TV και τον Νεοκλή Νεοκλέους, ο υπουργός Ενέργειας και αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Μιχάλης Δαμιανός εκφράζει ξεκάθαρη θέση υπέρ της παραμονής του κόμματος στην Κυβέρνηση και τη συμπολίτευση.

Η συνέντευξη δεν κάλυψε τις εν εξελίξει πολιτικές αναταράξεις από τον σάλο για το βίντεο και τις κατηγορίες για αδιαφανείς εισφορές επιχειρηματιών προς όφελος της Κυβέρνησης ή του κράτους, πιθανότατα γιατί αυτή δόθηκε πριν από τις σχετικές εξελίξεις.

Κληθείς να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις πρόσφατες επικριτικές δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ για τη διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Κυβέρνηση και για την επιστολή Νικόλα Παπαδόπουλου στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Δαμιανός είπε: «Η δική μου η θέση είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα πρέπει να παραμένει (σ.σ. στην Κυβέρνηση), από τη στιγμή που το πρόγραμμα διακυβέρνησης το οποίο έχει συμφωνήσει υλοποιείται».

Σε ερώτηση αν, στην περίπτωση που το ΔΗΚΟ διαφωνεί με τη θέση Μιχάλη Δαμιανού, τι προτίθεται να κάνει ο υπουργός Ενέργειας, απάντησε πως την απόφαση θα την πάρουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος και είπε ξεκάθαρα ότι ως αντιπρόεδρος του κόμματος θα σεβαστεί τις συλλογικές αποφάσεις. Στα συλλογικά όργανα, όμως, θα στηρίξει τη θέση για παραμονή του ΔΗΚΟ στη συμπολίτευση.

Είναι σαφές από τη δήλωση πως αν το ΔΗΚΟ, μετά και τον σάλο από το βίντεο για τις εισφορές επιχειρηματιών, αποφασίσει μέσα από τα συλλογικά όργανα να αποχωρήσει από την κυβέρνηση ο Μιχάλης Δαμιανός θα πειθαρχήσει στην κομματική απόφαση.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της συνέντευξης ο κ. Δαμιανός ανέφερε πως είναι αναγκαία η επικαιροποίηση οικονομικών δεδομένων για την ηλεκτρική διασύνδεση (θέση με την οποία είχε διαφωνήσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, επικαλούμενος και δηλώσεις του Ευρωπαϊου Επιτρόπου Γιόργκενσεν), καθώς πέρασαν χρόνια από την προηγούμενη εκτίμηση του κόστους του έργου.