Ο βασικός δείκτης πληθωρισμού της Βρετανίας επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, στο 3,4% τον Δεκέμβριο, από 3,2% τον Νοέμβριo, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία παραμένει ο υψηλότερος στην Ομάδα των Επτά (G7), παρά την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι δε αρκετά υψηλότερος από τον μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο (1,9%) και στην ΕΕ (2,3%). Στην Κύπρο ο πληθωρισμός το 2025, έναντι του 2024, ήταν 0,8%.

Το Reuters αναφέρει ότι ο ρυθμός αυξήσεων των τιμών αναμένεται να επιβραδυνθεί απότομα τους επόμενους μήνες, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλων τιμολογίων που ελέγχονται από την Κυβέρνηση πέρυσι δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια σύγκριση.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να πλησιάσει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με το Reuters.