Εδώ και καιρό οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έθεταν σε διάφορες περιπτώσεις το ζήτημα της εφαρμογής του Εργάνη 2. Της πλατφόρμας, μέσω της οποίας καταγράφονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για τις εργασιακές σχέσεις (προσλήψεις, αποχωρήσεις, αλλαγές ωραρίου / μισθού) και ενσωματώνοντας σύγχρονες μορφές απασχόλησης (όπως για παράδειγμα δοκιμαστική περίοδο).

Όπως είναι γνωστό, το σύστημα Εργάνη υλοποιήθηκε επί υπουργίας της αείμνηστης Ζέτας Αιμιλιανίδου, με στόχο να προσφέρει διαφάνεια και ευκολία σε εργοδότες και εργαζομένους και κατ’ επέκταση να καταπολεμήσει φαινόμενα αδήλωτης ή και υποδηλωμένης εργασίας. Η μετεξέλιξη του συστήματος, με την επωνυμία Εργάνη 2 θα έδινε ακόμη περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το καθεστώς εργοδότησης εκάστου υπαλλήλου. Η καινοτομία του θα ήταν ότι θα έδινε τη δυνατότητα των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, ώστε να ελέγχουν κατά πόσο ο εργοδότης τους τηρεί όντως τους όρους εργασίας στη βάση των οποίων είχε προσληφθεί.

Η ΣΕΚ επαναφέρει το θέμα της υλοποίησης του Εργάνη 2, ζητώντας την άμεση προώθηση και εφαρμογή του, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στη ρύθμιση και τον έλεγχο της αγοράς εργασίας.

Στο χθεσινό κύριο άρθρο της «Εργατικής Φωνής», εκφραστικού οργάνου της ΣΕΚ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι καταγράφεται σε μεγάλο βαθμό απορρύθμιση της συμφωνίας, αναφορικά με την εργοδότηση αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες και ως εκ τούτου, ζητεί την επιτακτική εφαρμογή του συστήματος Εργάνη 2 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Περαιτέρω, η ΣΕΚ επισημαίνει ότι το θέμα χρήζει άμεσης διαχείρισης για ρύθμιση της αγοράς εργασίας, αφού μέσα από το σύστημα θα καταγράφονται μεταξύ άλλων οι πραγματικές ώρες απασχόλησης, οι απολαβές και άλλα ωφελήματα των εργαζομένων, όπως και οι συνεισφορές των εργοδοτών.

Ως εκ τούτου, η συντεχνία θεωρεί ότι η καταγραφή τέτοιων δεδομένων:

(α) Θα συμβάλει στην προσπάθεια πάταξης της αδήλωτης εργασίας η οποία υπολογίζεται πως αφαιρεί ετησίως 10 εκατ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

(β) Θα είναι εφικτή η ανάλυση των τάσεων στην αγορά εργασίας βοηθώντας έτσι τους τεχνοκράτες στην κατάθεση εισηγήσεων για τη χάραξη βέλτιστων πολιτικών.

(γ) Θα λειτουργήσει υποστηρικτικά σε ότι αφορά τη Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος περαιτέρω απορρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Όπως πληροφορούμαστε, η ΣΕΚ έθεσε το συγκεκριμένο θέμα τόσο στον τέως, όσο και στον νυν υπουργό Εργασίας, ενώ σκοπεύει να το βάλει στο τραπέζι κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επί τούτου, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του ΠτΔ και των συντεχνιών και αναμένεται ότι την ερχόμενη βδομάδα θα διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών.

Από πλευράς εργοδοτών, τώρα, τίθενται ορισμένες παράμετροι ως προς την εφαρμογή του συστήματος, όπως είχε γίνει και κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι όποιες αποφάσεις δεν θα πρέπει να αυξάνουν το διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις, ή να προνοείται η επιβολή προστίμων, των οποίων το ύψος είναι εκτός του χαρακτήρα της νομοθετικής συμμόρφωσης. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και το μέγεθος των κυπριακών επιχειρήσεων.