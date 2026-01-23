Θετικό ήταν το πρόσημο του 2025 για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Οι επιδόσεις που καταγράφηκαν αποτυπώνουν την μεγάλη δυναμική, που αναπτύχθηκε καθώς σε ετήσια βάση αφού σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 15% στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων, που κατατέθηκαν Παγκύπρια την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει σε τριμηνιαία βάση το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, το 2025 κατατέθηκαν συνολικά 18.114 πωλητήρια έγγραφα σε σύγκριση με 15.797 το 2024. Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις, καταγράφηκε μικρή αύξηση στον όγκο κατά 0,77%, αλλά μεγάλη αύξηση της τάξης του 10% περίπου στην αξία τους, η οποία ξεπέρασε τα €4,7 δισ.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, ανέφερε πως «Η εικόνα του 2025 αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη της ανθεκτικότητας και της ελκυστικότητας του τομέα των ακινήτων. Η αγορά απορρόφησε τους κραδασμούς από το διεθνές περιβάλλον και κατέγραψε μια ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι τα ακίνητα είναι μια σταθερή και ασφαλής επενδυτική επιλογή. Πέραν της αύξησης του αγοραστικού ενδιαφέροντος έχει ιδιαίτερη σημασία και η αύξηση στην αξία των μεταβιβάσεων γιατί δείχνει ότι η αγορά προσελκύει πλέον επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής αξίας. Η μεγάλη δυναμική του 2025 μένει στο 2025 καθώς κάθε νέα χρονιά έρχεται με νέες προκλήσεις και προοπτικές. Το 2026 αναμένουμε ότι η αγορά θα ακολουθήσει μια πορεία σταθεροποίησης. Το μεγάλο ζητούμενο και για το 2026 είναι η προσιτή στέγαση. Οι τιμές έχουν αυξηθεί και πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα νοικοκυριά, τους συμπατριώτες μας, που δυσκολεύονται να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι».

Η εικόνα ανά επαρχία

Στην επαρχία Λευκωσίας, η αγορά κινήθηκε με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2025, καθώς η αξία των μεταβιβάσεων έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, φτάνοντας το €1,1 δισ. σε σύγκριση με €950 εκατ. το 2024. Παράλληλα, ο όγκος των μεταβιβάσεων αυξήθηκε στις 5.917 πράξεις από 5.395 του προηγούμενου έτους, ενώ το ενδιαφέρον για νέα ακίνητα ήταν έντονο, με τα πωλητήρια έγγραφα να ανέρχονται σε 4.115 έναντι 3.527 το 2024.

Στη Λεμεσό, η οποία διατήρησε τα πρωτεία στην αξία των συναλλαγών, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην αξία των μεταβιβάσεων η οποία έφτασε τα €1,7 δισ. το 2025 από €1,5 δισ. το 2024. Ωστόσο, ο αριθμός των μεταβιβάσεων παρουσίασε μικρή κάμψη, καθώς περιορίστηκε στις 4.940 από 5.054 το 2024, γεγονός που δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν λιγότερες αλλά ακριβότερες πράξεις. Αντίθετα, η ζήτηση για νέα ακίνητα ενισχύθηκε, καθώς τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν στα 5.563 σε σύγκριση με 5.032 το 2024.

Η Πάφος παρουσίασε μια πιο σύνθετη εικόνα, καθώς ενώ τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν σε 3.567 το 2025 από 3.107 το 2024, οι δείκτες των μεταβιβάσεων κινήθηκαν πτωτικά. Συγκεκριμένα, η αξία των μεταβιβάσεων μειώθηκε στα €968,8 εκατ. από €983 εκατ., και ο όγκος των πράξεων υποχώρησε στις 3.415 έναντι 3.727 το 2024.

Στη Λάρνακα, η αγορά συνέχισε τη σταθερά ανοδική της πορεία σε όλα τα επίπεδα. Η αξία των μεταβιβάσεων αυξήθηκε στα €698,5 εκατ. από €637 εκατ., ενώ οριακή αύξηση σημείωσε και ο όγκος των πράξεων που έφτασε τις 3.855 από 3.775. Ισχυρή ήταν η αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία ανήλθαν σε 3.978 το 2025 σε σύγκριση με 3.356 το 2024.

Τέλος, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, παρόλο που ο όγκος των μεταβιβάσεων μειώθηκε ελαφρώς το 2025 στις 1.177 πράξεις από 1.204 το 2024, η αξία τους αυξήθηκε στα €236,6 εκατ. έναντι €214 εκατ. το προηγούμενο έτος. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν και τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία αυξήθηκαν στα 891 από 775 το 2024.