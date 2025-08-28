Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαικού Κουνοβουλίου, Ρομπερτα Μετσόλα με θέμα την παράνομη και αυθαίρετη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων τον περασμένο Ιούλιο στο Τρίκωμο και τη συνεχιζόμενη κράτησή τους.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Σας γράφω για να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με την έλλειψη ανταπόκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνολικά στην προηγούμενη αλληλογραφία μου της 3ης Αυγούστου σχετικά με το επείγον ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν στο κατεχόμενο τμήμα της βόρειας Κύπρου. Συγκεκριμένα, αυτές οι παραβιάσεις αφορούν την παράνομη και αυθαίρετη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων τον περασμένο Ιούλιο στο Τρίκωμο και τη συνεχιζόμενη κράτησή τους.

Όπως σημειώθηκε στην τελευταία μου επιστολή, η σύλληψη και η συνεχιζόμενη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων ως ύποπτων για παραβίαση και κατασκοπεία αποτελεί αντίποινα από τις λεγόμενες αρχές στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου σε απάντηση στις συλλήψεις ατόμων που κατηγορούνται για πώληση ελληνοκυπριακής γης στο βορρά, τις οποίες πραγματοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι επίσης μια προσπάθεια της Τουρκίας να ενσταλάξει φόβο στους Ελληνοκύπριους εκτοπισμένους που επιχειρούν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους, τονίζοντας τον πιθανό κίνδυνο και τη βλάβη που θα τους προκληθεί.

Παρά τις προηγούμενες εκκλήσεις μου για την προσοχή και την παρέμβασή σας, φαίνεται ότι η κατάσταση παραμένει ανεπίλυτη και η παράνομη κράτηση και κακομεταχείριση των πέντε Ελληνοκυπρίων συνεχίζεται αμείωτη. Αυτή η συνεχιζόμενη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο επηρεάζει τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά υπονομεύει και τις ευρύτερες αρχές της δικαιοσύνης και της ειρήνης στην περιοχή. Υπονομεύει επίσης τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό πρόβλημα.

Με σεβασμό, προτρέπω το αξιότιμο Γραφείο σας να μην υποτιμήσει αυτή τη σοβαρή εξέλιξη και να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να ασκήσετε την ισχυρότερη δυνατή πίεση στην Τουρκία και τις λεγόμενες αρχές στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου για την άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων και την αποχή από τέτοιες παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες στο μέλλον. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα στις προσπάθειες για την προώθηση της συμφιλίωσης και μιας διαρκούς ειρήνης στην Κύπρο.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Προσβλέπω στην άμεση απάντησή σας και στο να δω ουσιαστική πρόοδο σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.»