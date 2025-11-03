Αντί στη Λευκωσία για να ξεκινήσει σειρά επαφών για το Κυπριακό η Μαρία Άνχελα Ολγκίν βρέθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας μαζί με μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είχε προγραμματίσει να έρθει στην Κύπρο αυτή την εβδομάδα, αλλά τελικά η άρνηση του Τουφάν Ερχιουρμάν την αναγκάζει να φύγει από την περιοχή άπραχτη, για να επανέλθει σ’ ένα μήνα.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν έδωσε μεν νέα ημερομηνία και θα συναντηθεί με την Ολγκίν στις 5 Δεκεμβρίου πλην όμως χάνεται ουσιαστικός χρόνος προκειμένου να προχωρήσει η όλη προσπάθεια που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με την άτυπη πολυμερή στη Γενεύη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ αναγκάζεται να ακυρώσει ταξίδι της στο νησί λόγω άρνησης της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Είχε συμβεί και στο παρελθόν με τον Ερσίν Τατάρ ο οποίος αρνείτο να βάλει ραντεβού με την Ολγκίν υποστηρίζοντας ότι η αποστολή της είχε λήξει.

Στην προκειμένη περίπτωση, κάποιος θα μπορούσε να σημειώσει ότι τώρα ξεκινά η ουσιαστική της προσπάθεια με την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ωστόσο βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με τη συμπεριφορά του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ο οποίος αποφεύγει να τη συναντήσει. Αιτία φαίνεται πως είναι η τακτική που ακολουθεί η Άγκυρα η οποία κρατά ακόμα τον Ερχιουρμάν στο περίμενε ως προς την πρόσκληση Ερντογάν για να συναντηθούν.

Το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν έχει προσκαλέσει ακόμα τον Ερχιουρμάν για διαβουλεύσεις ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αποφεύγει την όποια συζήτηση ουσίας για το Κυπριακό. Η συνάντηση που είχε το περασμένο Σάββατο με τον νέο ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν είχε καθαρά εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Δεν αφήνει το κενό να πάει χαμένο

Η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας ήταν η τελευταία από τις αντίστοιχες επιτροπές που συμφώνησαν οι δύο πλευρές που συστάθηκε. Είναι μόλις μερικών μηνών και ήδη έχει αναπτύξει αρκετή δραστηριότητα ενώ οι νέοι από τις δύο κοινότητες που συμμετέχουν δείχνουν ότι δεν θέλουν να αφήσουν το χρόνο να πάει χαμένος.

Σε ανάρτηση του λογαριασμού των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στο Χ, αναφέρθηκε ότι πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο με την υποστήριξη της σουηδικής Ακαδημίας για την ειρήνη, την ανάπτυξη και την ασφάλεια, FBA. Σημειώνεται πως το διήμερο «φέρνει μαζί νέους ανθρώπους από το νησί για να κτίσουν εμπιστοσύνη και να εξερευνήσουν ιδέες για να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις». Στο Αμμάν για να συναντήσει του νέους της Κύπρου βρέθηκε η Ολγκίν η οποία έδειξε πως επενδύει πολλά στο διάλογο ανάμεσα στους νέους από τις δύο κοινότητες.

Ασχολείται με την αλληλογραφία του

Μέχρι να τον προσκαλέσει ο Ερντογάν να πάει στην Άγκυρα και να μπορεί να ασχοληθεί με το Κυπριακό, ο Ερχιουρμάν το έριξε στην αλληλογραφία, διαβάζει και απαντά επιστολές που είχε λάβει μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα και την ανάδειξή του ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Μετά το ΓΓ ΟΗΕ ήταν σειρά του γενικού γραμματέα των Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, Κουμπανιτσμπέκ Ομουραλίεφ, να στείλει συγχαρητήρια επιστολή στον Τουφάν Έρχιουρμαν, για την ανάδειξη του ως νέοy ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Στην επιστολή του, ο κ. Ομουραλίεφ συνεχάρη τον κ. Ερχιουρμάν και υπενθύμισε την απόκτηση του καθεστώτος του παρατηρητή για το ψευδοκράτος στον ΟΤΚ κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Σαμαρκάνδης το 2022. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι υπό την ηγεσία του Ερχιουρμάν, η υπάρχουσα συνεργασία θα ενισχυθεί περαιτέρω. «Είμαι βέβαιος ότι η προεδρία σας θα φέρει την υπάρχουσα συνεργασία σε ακόμη πιο προχωρημένα σημεία», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν απάντησε με ευχαριστήρια επιστολή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το μήνυμα και τις ευχές του κ. Ομουραλίεφ. Ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε πως η διμερής και πολυμερής συνεργασία με τα «αδελφά τουρκικά κράτη» έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και να βαθαίνει.