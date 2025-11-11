Η χθεσινή παρέμβαση του Ανδρέα Μαυρογιάννη στον Alpha αναζωπύρωσε την συζήτηση για το Κραν Μοντανά και τις σχέσεις του Νίκου Αναστασιάδη με τον άλλοτε στενό του συνεργάτη, Χρήστο Στυλιανίδη. Ο τέως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό, μετά και την αντίδραση του τέως Επιτρόπου της ΕΕ και τις αναφορές σε πολιτική υπόσκαψη, μίλησε ξανά σήμερα το πρωί δημόσια για το θέμα, αυτή τη φορά στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.

Σχολιάζοντας την απάντηση του Χρήστου Στυλιανίδη το απόγευμα της Δευτέρας, ο κ. Μαυρογιάννης είπε πως αν αναφέρεται στον ίδιο (ότι τον υποσκάπτει πολιτικά), είναι λάθος και μεγάλο κρίμα. Διευκρίνισε ότι επιβεβαίωσε επί της ουσίας αυτό που επικαλέστηκε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι όμως ένα σημείο που, όπως τόνισε, είναι πολύ σημαντικό.

«Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε αυτά τα πράγματα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων […]. Εκεί η κ. Μογκερίνι είχε ενημερώσει για το τι έγινε στο Κραν Μοντανά με ήπιο ύφος, χωρίς να επιρρίψει ευθύνες και με αναφορά στα δύο σημεία που δεν αποδέχτηκε ο Τσαβούσογλου […]. Μετά το Συμβούλιο, Στυλιανίδης και Αβραμόπουλος (πρώην Έλληνας Επίτροπος της ΕΕ) υπέδειξαν στην Μογκερίνι ότι δεν κατάλαβε καλά και ότι την ευθύνη την έχει ο Αναστασιάδης», δήλωσε ο τέως διαπραγματευτής.

Πρόσθεσε ακόμα ότι αμέσως μετά, αφού βρισκόταν και ο ίδιος στις Βρυξέλλες, πήγε και βρήκε τον Στυλιανίδη για να τον ρωτήσει «τι είναι αυτά», όπως διηγήθηκε. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο Χρήστος Στυλιανίδης δεν το διέψευσε και του είπε πως έχει ενημέρωση από τουρκικές πηγές, χωρίς να αναφέρθεί στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Χθες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επιβεβαίωσε ότι «επί της ουσίας» αυτά που ισχυρίστηκε ο Νίκος Αναστασιάδης στην εκπομπή «Τετ α τετ» δεν είναι λάθος. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν θα μπορούσε να είναι αυτός ο λόγος μη επαναδιορισμού του Χρήστου Στυλιανίδη, δεδομένου ότι η συζήτηση του με τον Πρόεδρο έγινε φέτος. Με αφορμή την παρέμβαση ΜΑυρογιάννη, ο Χρήστος Στυλιανίδης απάντησε με αναφορές σε πολιτική του υπόσκαψη από μια ομάδα που καθοδηγείται από τον Νίκο Αναστασιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α τετ», ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης μίλησε με επικριτικά λόγια ενώπιον του Κολλεγίου των Ευρωπαϊων Επιτρόπων σε ότι αφορά στους χειρισμούς κατά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στο Μον Πελεράν. Υπέδειξε δε, ότι ο ίδιος είχε αποσπάσει τα εύσημα από την Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία ήταν παρούσα στις διαπραγματεύσεις. Ο Στυλιανίδης, σύμφωνα με τον Αναστασιάδη υπέδειξε στην Μογκερίνι ότι δεν είναι ορθά τα όσα λέει γιατί ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον κύριο Τσαβούσογλου και ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Κατά το αφήγημα του τέως ΠτΔ, Ελληνίδα συνεργάτιδα της Μογκερίνι είχε ενημερώσει τον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Αντρέα Μαυρογιάννη για τα όσα ο κύριος Στυλιανίδης φέρεται να είπε εναντίον του. Κατόπιν, ο Μαυρογιάννης συναντήθηκε με τον κύριο Στυλιανίδη και του είπε ότι «είναι ντροπή αυτά που έχεις πει στην κυρία Μογκερίνι», με τον δεύτερο να του απαντά πως ο ίδιος εμπιστεύεται τον Τσαβούσογλου και δεν τον ενδιαφέρει τι αυτοί λένε. «Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό υπήρξε η αιτία για τη διακοπή των σχέσεων με τον κύριο Στυλιανίδη», είχε πει ο Νίκος Αναστασιάδης.