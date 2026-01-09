Τεχνική και γλωσσική ανάλυση στο αμφιλεγόμενο βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ και προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Κύπρο καταθέτει ο Ντίνος Παστός, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, εντοπίζοντας γλωσσικό ίχνος που παραπέμπει στην τουρκική γλώσσα και εγείρει νέα ερωτήματα για τον τρόπο και το πλαίσιο δημοσιοποίησης του υλικού.

Σε ανάρτησή του, προσθέτει μια τεχνική και γλωσσική διάσταση στη δημόσια συζήτηση, εστιάζοντας σε μια φαινομενικά μικρή αλλά ουσιαστική λεπτομέρεια.

Όπως επισημαίνει, στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο εμφανίζεται το γράμμα «ı» (i χωρίς τελεία), το οποίο δεν υφίσταται στην αγγλική γλώσσα, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της τουρκικής. Το συγκεκριμένο γράμμα εντοπίζεται μέσα σε αγγλικές λέξεις όπως campaıgn, fınance και vıa, ενώ σε πλάνο από το ίδιο το βίντεο εμφανίζεται και το γράμμα «ş», επίσης χαρακτηριστικό της τουρκικής γλώσσας.

Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρινίζει ότι το στοιχείο αυτό δεν μπορεί από μόνο του να θεωρηθεί ένδειξη ταυτότητας, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να έχει τοποθετηθεί σκόπιμα, λειτουργώντας ως εργαλείο παραπλάνησης και αποπροσανατολισμού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ένα γράμμα, πολλές πληροφορίες. Η γλώσσα αφήνει πάντα ίχνη».