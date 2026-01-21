Ο Φειδίας Παναγιώτου με βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok απαντά στις πληροφορίες για την καταγγελία εναντίον του που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης και απατεώνας ευρωβουλευτής», αναφέρει αρχικά ο Κύπριος ευρωβουλευτής, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει ανώνυμη καταγγελία για ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Ο Φειδίας απορρίπτει τις κατηγορίες που του προσάπτονται ότι πληρώνει το ενοίκιο του διαμερίσματος που μένει με τη μέλλουσα σύζυγο του με λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι διαμένουν σε ένα μικρό χώρο τον οποίο ενοικιάζουν για 1200 ευρώ και πληρώνουν με δικά τους λεφτά. Αναφέρεται επίσης σε ένα ξεχωριστό γραφείο κοντά στο διαμέρισμα του, το οποίο χρησιμοποιεί ως γραφείο για την ομάδα του και πληρώνει ενοίκιο 2300 ευρώ. Από αυτά, 1600 ισχυρίζεται ότι πληρώνονται από το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ τα υπόλοιπα 700 από την τσέπη του. Ο λόγος που, όπως λέει, πληρώνει και ο ίδιος είναι διότι το χρησιμοποιεί και για το γύρισμα των podcast που κάνει, κάτι για το οποίο λέει πως έχει ενημερώσει από την αρχή το Ευρωκοινοβούλιο.

Δείτε το βίντεο: