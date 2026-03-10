Σύγχυση δημιουργήθηκε χθες το απόγευμα από ανάρτηση του Εμμανουέλ Μακρόν έπειτα από την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Ο Γάλλος Πρόεδρος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κύπρος έγινε στόχος από πολλαπλά drones και πυραύλους, κάτι το οποίο ο Υπουργός Άμυνας διέψευσε σήμερα το πρωί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο Βασίλης Πάλμας κατέστησε σαφές ότι επρόκειτο για λάθος του κ. Μακρόν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως επιθέσεις έγιναν μόνο με drones και στόχευαν συγκεκριμένα τη Βρετανικές Βάσεις και όχι την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επίμαχη ανάρτηση του Μακρόν

Η Γαλλία έλαβε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, «η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε χθες στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο για τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.



Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε… pic.twitter.com/hlGhKVSR89 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Ειδικότερα, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε στην ανάρτηση του, συνοδεύοντας ένα βίντεο από την επίσκεψη του στην Πάφο:

«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους. Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.

Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο.

Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης.»