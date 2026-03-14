Δεν είναι μόνο θέμα κατάταξης, αλλά και θέμα γοήτρου για το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν μια μικρή άνοδο. Η συσπείρωση του κόσμου του ΔΗΚΟ μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα που η ηγεσία του, αλλά και η βάση του κόμματος, στοχεύουν: διψήφιο ποσοστό, ικανοποιητικό αριθμό βουλευτών και διατήρηση του ρυθμιστικού του ρόλου στο πολιτικό σκηνικό. Βασικός αντίπαλος σε αυτή την εκλογική μάχη φαίνεται να είναι το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος άνοιξε χθες για τα καλά μέτωπο με τον τέως Γενικό Ελεγκτή, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου σε σχέση με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας. Η ηγεσία του ΔΗΚΟ ανακοίνωσε επίσης χθες το ψηφοδέλτιό της στην Πάφο, κλείνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εκκρεμότητα που υπήρχε. Η άλλη μεγάλη εκκρεμότητα αφορούσε το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας. Η ανακοίνωση των υποψηφίων της Λευκωσίας είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ βρίσκεται σε μια διαρκή πορεία προς τη βάση του κόμματος, επενδύοντας στον κομματικό πατριωτισμό των παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέδειξε χθες ένα ζήτημα, μέσα από το οποίο επιδιώκει να δείξει την πολιτική διαφορά του ΔΗΚΟ με όσα αναφέρει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Επί της ουσίας, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κατηγορεί τον επικεφαλής του ΑΛΜΑ, πρώτον, ότι κατηγορεί την Ελλάδα και, δεύτερον, για τη στάση που τήρησε στο θέμα της καταδίκης του Ιράν κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος στη Βουλή. Αναφορά η οποία ουσιαστικά στρέφεται στη στάση που η Ειρήνη Χαραλαμπίδου τήρησε στο ψήφισμα, αφού άλλος βουλευτής που να έχει σχέση με το ΑΛΜΑ δεν υπάρχει στη Βουλή.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, απαντώντας χθες σε αναφορές του επικεφαλής του ΑΛΜΑ για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, έγραψε σε ανάρτησή του ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης «στην ουσία αποκαλεί την ελληνική Κυβέρνηση απατεώνες, καθώς αυτή είναι ο κύριος μέτοχος του ΑΔΜΗΕ. Και προσβάλλει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό με αυτό τον τρόπο, την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει στείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο μετά που δεχθήκαμε επίθεση (την οποία το ΑΛΜΑ αρνήθηκε να καταδικάσει στη Βουλή)».

Καταλήγοντας, υπέδειξε ότι «η δοκιμή στην οποία αναφέρεται είναι συμβατική υποχρέωση της εταιρείας για να παραλάβει η Ελλάδα το καλώδιο.

Το έχουμε πει αρκετές φορές: οι εμμονές είναι κακός σύμβουλος στην πολιτική…»

Οι αναφορές του προέδρου του ΔΗΚΟ δεν έμειναν αναπάντητες από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. «Αγαπητέ Νικόλα, ο μόνος που έχει πρωτοφανείς και ανεξήγητες εμμονές σε αυτό το σκάνδαλο είσαι εσύ.

Ο Πρόεδρος που στηρίζεις και εφηύρες μίλησε για εκβιασμούς από μέρους του ΑΔΜΗΕ. Το πρόβλημα είναι πως, ενώ ο ΠτΔ καταλαβαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζει υπόθεση απαιτήσεων εναντίον…», έγραψε.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανήλθε στο θέμα, επιμένοντας στις κατηγορίες κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. «Αγαπητέ Οδυσσέα, έχεις πει ότι η Κυβέρνησή μας έχει “μπλέξει” σε αυτή τη συμφωνία και άρα προφανώς θεωρείς πως η ελληνική Κυβέρνηση, που είναι ο κύριος μέτοχος στον ΑΔΜΗΕ, αποτελείται από απατεώνες και επιδιώκει να εξαπατήσει την Κύπρο.

Και τα λες αυτά την ίδια ώρα που η ελληνική Κυβέρνηση έχει αποστείλει πλοία, αεροπλάνα και στρατό για να βοηθήσουν την Κύπρο…!

Ας σε κρίνει ο κόσμος.

ΥΓ: Γιατί το ΑΛΜΑ αρνήθηκε να καταδικάσει την επίθεση κατά της Κύπρου από το Ιράν στη Βουλή;

Γιατί δεν απαντάς σε αυτή την απλή ερώτηση;»

Χθες, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, με αντιπροσωπεία του κόμματος, επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά Στροβόλου. «Κλείνουμε την εβδομάδα με την περιοδεία μας στον Στρόβολο.

Ξεκινήσαμε από τη Λαϊκή Αγορά που στεγάζεται στο νέο ΓΣΠ, όπου συναντήσαμε παραγωγούς και εμπόρους. Στη συνέχεια, περιηγηθήκαμε στα έργα που υλοποιούνται στη λεωφόρο Τσερίου και επισκεφθήκαμε το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου.

Από την καθημερινότητα της λαϊκής και τα έργα υποδομής, μέχρι τη φροντίδα των συνανθρώπων μας, η επαφή με κάθε πτυχή της ζωής της κοινότητας μάς δείχνει τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Συνεχίζουμε!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Είχε προηγηθεί η περιοδεία του κόμματος στο Δάλι, κατά την οποία έγινε επίσκεψη και στη γεωργοκτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου, «για να ακούσουμε τις ανησυχίες και τα προβλήματα των παραγωγών, ενόψει και της κρίσης που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός», σημείωσε στην ανάρτησή του ο Νικόλας Παπαδόπουλος.