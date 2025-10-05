Δεν είναι βέβαια ασύνηθες η Τουρκία να υψώνει τους τόνους, πόσω μάλλον να απειλεί, ειδικά σε σχέση με την Κύπρο, την Ελλάδα και βεβαίως το Ισραήλ.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση σε σχέση με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην κρατική ραδιοτηλεόραση TRT ήταν πρώτον, το γεγονός ότι ο ίδιος προωθούσε μέχρι σήμερα μια πολύ πιο ήπια εικόνα και δεύτερον, ότι οι δηλώσεις αυτού του ύφους οι οποίες παραπέμπουν στη λήψη αποφάσεων, δεν γίνονται από τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας αλλά από τον ηγέτη της. Ειδικά εάν μιλάμε για τις μέρες του Ερντογάν.

Μήπως όμως αυτό αφορούσε το μήνυμα του Τούρκου ΥΠΕΞ;

Ο Φιντάν είπε στην TRT: «Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως ΥΠΕΞ), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, και δεκάδες άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται την Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας».

Συνέχισε δε, λέγοντας: «Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα».

Η δήλωση και κυρίως το αρχηγικό προφίλ δεν είναι άσχετα με τα όσα καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες και τα οποία, ανεπιστρεπτί όπως όλα δείχνουν, άνοιξαν τη συζήτηση για διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επιβεβαίωσαν δε, ότι οι μνηστήρες της διαδοχής είναι τρεις.

Ο πρώτος είναι ο Χακάν Φιντάν. Αυστηρώς ομιλούντες, για αυτό και εμείς θα πρέπει να το απευχόμαστε, ο Φιντάν είναι ο ικανότερος για τη διαδοχή με διαφορά. Είναι μέρος του περιβάλλοντος Ερντογάν, κυρίως όμως είναι μέρος του Βαθέως Κράτους το οποίο ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει ως μια οντότητα, μια παράλληλη δομή εντός της Τουρκίας η οποία προσαρμόστηκε και στελεχώθηκε με μέλη του νυν καθεστώτος. Η δε αναφορά του Φιντάν σε «παραπομπή» του θέματος «στο στρατό και στα όργανα ασφάλειας» παραπέμπει και η ίδια σε ένα ρόλο των δομών ασφαλείας τουλάχιστον διαφορετικό από ότι έχουμε συνηθίσει επί Ταγίπ Ερντογάν, ειδικά μετά το Πραξικόπημα του 2016. Και πιθανότατα είναι είναι ένα μήνυμα από τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας δημοσίως, για μια νέα προσέγγιση στο ρόλο αυτών των δομών.

Δεν θα είναι μάλιστα το πρώτο του μήνυμα του είδους. Το επεισόδιο με το βίντεο του δημοσιογράφου του NTV έξω από τον Λευκό Οίκο τις προάλλες, φανέρωσε επίσης το κυρίαρχο σενάριο σε σχέση με τους άλλους δύο διεκδικητές της διαδοχής.

Ο ένας είναι ο “ζωηρός” γαμπρός του Ερντογάν, πρώην υπουργός Οικονομίας, Μπεράτ Άλμπαϊρακ, του οποίου οι επιδόσεις σε διάφορες κρεβατοκάμαρες – πέραν της δικής του… – είναι ένα από τα αγαπημένα κουτσομπολιά του λαού στην Τουρκία. Στον Άλμπαϊρακ χρεώνεται η κρίση της τουρκικής οικονομίας, μια κατηγορία κάπως άδικη βέβαια, εάν αναλογιστεί κανείς ότι κυρίως εκτελούσε εντολές του πεθερού του. Ότι φυσικά κι αν λέει αυτό για το όποιο ηγετικό του χάρισμα.

Ο άλλος είναι βέβαια ο Ερντογάν Τζούνιορ, ο Μπιλάλ. Το βιογραφικό του αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από υποθέσεις διαφθοράς και νεποτισμού: από το «σκάνδαλο των κασετών» το οποίο αφορούσε και τον πατέρα Ερντογάν, μέχρι την υπόθεση με το λαθρεμπόριο καυσίμων με τον ISIS, σκάνδαλα κατακύρωσης προσφορών δισεκατομμυρίων σε κατασκευαστική (του) εταιρεία, χρήση του διδακτορικού που έκανε για να λάβει άδεια παραμονής δύο ετών στην Ιταλία η οποία κατέληξε σε κατηγορίες εναντίον του για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κοντά στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Και πολλά άλλα.

Κοινό γνώρισμα όλων αυτών των υποθέσεων, ότι «έκλεισαν» δια συνοπτικών διαδικασιών με παρέμβαση του πατέρα του. Στην περίπτωση δε της Ιταλίας ο Ερντογάν απείλησε τη Ρώμη, ότι θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις των δύο χωρών, εάν δεν αποσύρονταν οι κατηγορίες.

Η εκτίμηση, την οποία άλλωστε μοιράστηκε και ο δημοσιογράφος του NTV στο επίμαχο βίντεο, είναι πως ο Φιντάν παίζει παιγνίδι (και) με τον Άλμπαϊρακ ο οποίος θεωρείται το αουτσάιντερ και πως ρίχνει γέφυρες στο γαμπρό προσφέροντάς του μια ασφαλή συνέχεια κερδίσει τη μάχη της διαδοχή και ο γαμπρός είναι μαζί του αντί εναντίον του. Η φωλιά του Άλμπαϊρακ είναι ιδιαιτέρως λερωμένη με εμπλοκή σε αρκετά από τα σκάνδαλα του Μπιλάλ. Κάτι που τον καθιστά ευάλωτο. Ας σημειωθεί ότι ο Άλμπαϊρακ διατηρεί μια εντυπωσιακή ισχύ σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό θέλει ο Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ λοιπόν απειλεί, στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός της Τουρκίας. Και όλα δείχνουν πως αυτή ήταν μόνο η αρχή και πως η συνέχεια θα είναι συναρπαστική, όσο και ανησυχητική.