Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην αντιμετώπιση του καρκίνου του εντέρου, καθώς όταν εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο οι πιθανότητες ίασης είναι σημαντικά υψηλότερες και η θεραπεία συχνά λιγότερο επιθετική.

Στη Βρετανία, οι νεότερες ηλικίες θεωρούνται πλέον μία από τις ομάδες που παρουσιάζουν αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διατροφή, ο τρόπος ζωής και ο προληπτικός έλεγχος μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου.

Κάθε χρόνο περίπου 44.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του εντέρου, ενώ η ασθένεια προκαλεί περίπου 17.000 θανάτους ετησίως.

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο

Η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ θεωρούνται εδώ και χρόνια σημαντικοί παράγοντες κινδύνου.

Μέχρι πρόσφατα, οι έρευνες έδειχναν ότι η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου αυξάνεται με την ηλικία.

Ωστόσο, νεότερες μελέτες δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάτω των 50 ετών εμφανίζουν καρκίνο του εντέρου. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή μπορεί να σχετίζεται με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα μικροπλαστικά και την αυξημένη εμφάνιση φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.

Τα πρώτα συμπτώματα συχνά περιλαμβάνουν επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου — όπως δυσκοιλιότητα ή διάρροια — καθώς και αίμα στα κόπρανα, πόνο στην κοιλιά, κόπωση και ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Σύμφωνα με την οργάνωση Cancer Research UK, περισσότερο από το μισό των περιστατικών καρκίνου του εντέρου θα μπορούσε να προληφθεί.

Ο γαστρεντερολόγος Δρ. Angad Dhillon, μιλώντας στη Daily Mail, εξηγεί ποια μέτρα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου.

Υιοθετήστε ισορροπημένη διατροφή

Τα επεξεργασμένα κρέατα βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους έχουν συνδεθεί με πολλές περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου.

Ακόμη και 50 γραμμάρια μπέικον ημερησίως — περίπου δύο φέτες — μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο κατά περίπου 20%. Οι βρετανικές οδηγίες συνιστούν ο περιορισμός του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος να μην ξεπερνά περίπου τα 70 γραμμάρια την ημέρα.

Αντίθετα, οι ειδικοί προτείνουν μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, που βρίσκονται σε λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα ολικής άλεσης. Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και μειώνουν τον χρόνο παραμονής δυνητικά επιβλαβών ουσιών στα τοιχώματά του.

Να παραμένετε σωματικά δραστήριοι

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι περνούν πολλές ώρες καθισμένοι έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου.

Η άσκηση συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ έδειξε ότι ακόμη και δέκα λεπτά άσκησης μπορούν να επηρεάσουν θετικά βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Παράλληλα, μελέτη σε 430.000 άτομα διαπίστωσε ότι όσοι παρακολουθούν τηλεόραση πέντε ώρες ή περισσότερο την ημέρα έχουν περίπου 30% μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου.

Διατηρήστε υγιές βάρος

Υπολογίζεται ότι περίπου 11% των περιστατικών καρκίνου του εντέρου στο Ηνωμένο Βασίλειο συνδέονται με το υπερβολικό βάρος ή την παχυσαρκία.

Το λίπος, ιδιαίτερα στην κοιλιακή περιοχή, μπορεί να προκαλέσει αντίσταση στην ινσουλίνη, γεγονός που οδηγεί το πάγκρεας σε αυξημένη παραγωγή της ορμόνης, μια διαδικασία που μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Μειώστε το στρες και κοιμηθείτε επαρκώς

Τα ακανόνιστα μοτίβα ύπνου έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Ο οργανισμός χρειάζεται επαρκή ύπνο για να αποκαθιστά τις βλάβες που προκαλεί το καθημερινό στρες. Η έλλειψη ύπνου αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Νεότερες μελέτες δείχνουν επίσης ότι η καθημερινή πρακτική διαλογισμού μπορεί να βοηθήσει ακόμη και ασθενείς με καρκίνο να μειώσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Περιορίστε το αλκοόλ και αποφύγετε το κάπνισμα

Το 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν θεωρείται πλήρως ασφαλές σε σχέση με τον κίνδυνο καρκίνου.

Όταν καταναλώνουμε αλκοόλ, το σώμα μετατρέπει την αιθανόλη σε ακεταλδεΰδη, μια τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA και μεταλλάξεις.

Μελέτες δείχνουν ότι άνδρες που καταναλώνουν δύο μπύρες καθημερινά έχουν σχεδόν 40% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Το κάπνισμα αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης πολύποδων στο έντερο, καλοήθων όγκων που μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο.

Κάντε προληπτικές εξετάσεις

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα όπως αίμα στα κόπρανα, πόνο στην κοιλιά ή ανεξήγητη απώλεια βάρους, οι γιατροί συνιστούν να συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας.

Πολλοί καρκίνοι του εντέρου ξεκινούν ως πολύποδες, οι οποίοι μπορούν να αφαιρεθούν εγκαίρως κατά τη διάρκεια μιας κολονοσκόπησης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου επεκτείνεται πλέον σε όλους τους πολίτες άνω των 50 ετών μέσω του συστήματος υγείας NHS.

Οι πολίτες λαμβάνουν στο σπίτι το τεστ FIT, το οποίο εξετάζει δείγμα κοπράνων για ίχνη αίματος — ένα πιθανό σημάδι πολυπόδων ή καρκίνου.

Όπως τονίζει ο Δρ. Dhillon:

«Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τεράστια διαφορά. Ο καρκίνος του εντέρου σε πρώιμο στάδιο έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης και συχνά απαιτεί λιγότερο επιθετική θεραπεία».

