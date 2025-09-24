Ενώπιον Δικαστηρίου θα καταχωρηθεί η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών αφού η Αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες της και εισηγείται την άσκηση ποινικής δίωξης κατά δυο προσώπων.

Την ίδια ώρα η Επίτροπος Διοίκησης που διερεύνησε αυτεπάγγελτα το όλο ζήτημα, ετοίμασε έκθεση στην οποία θα καταγράφει ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από την υπόθεση με διαπιστώσεις και παρατηρήσεις. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι ανακρίσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας έχουν σχεδόν συμπληρωθεί και σήμερα ή αύριο ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Λόγω της φύσης της υπόθεσης, των γεγονότων που την περιβάλλουν και άλλων μαρτυριών, η εισήγηση των ανακριτών είναι όπως η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου. Για τις έρευνες της Αστυνομίας τίποτα δεν έχει διαρρεύσει και η υπόθεση λόγω των ευαίσθητων λεπτομερειών της, κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι ανακρίσεις κάλυψαν πρόσωπα εντός και εκτός φυλακών και λήφθηκε κατάθεση και από τον παραπονούμενο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες μας, την αρχική καταγγελία στην Αστυνομία την έκαναν συγγενείς του κρατούμενου οι οποίοι αντέδρασαν όταν ενημερώθηκαν από τον ίδιο για το συμβάν, αφού είχε καταγραφεί και σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στις φυλακές. Καταβλήθηκαν προσπάθειες από τους ανακριτές για εντοπισμό του βίντεο που σύμφωνα με αναφορές καταγράφηκε η σεξουαλική κακοποίηση, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί, αφού ο κατάδικος που το τράβηξε φαίνεται να εξαφάνισε το κινητό, το οποίο παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκε.

Καταθέσεις λήφθηκαν και από το προσωπικό των φυλακών που ήρθε εις γνώση τους το περιστατικό καθώς και το ιατρικό προσωπικό. Η σεξουαλική παρενόχληση συνέβη στο κελί του κρατούμενου στην παρουσία δύο ή και περισσοτέρων προσώπων και μάλιστα φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο. Μετά το συμβάν, ο κρατούμενος μετακινήθηκε εκτός των Κεντρικών Φυλακών για λόγους ασφάλειας, αφού και προηγουμένως είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από συγκρατούμενούς του.

Η Αστυνομία προέβη σε εξετάσεις εντός του κελιού του κρατούμενου και κάλεσε για ανάκριση τους δύο κατάδικους, ο ένας εκ των οποίο στο μεταξύ έχει αποφυλακιστεί. Επίσης εξετάστηκε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που λειτουργεί στην πτέρυγα όπου φέρεται να συνέβη η παρενόχληση. Όλο το μαρτυρικό αξιολογείται και μαζί με τις μαρτυρίες θα μελετηθεί από νομικούς λειτουργούς πριν ληφθούν αποφάσεις.

Στο μεταξύ, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι την περασμένη Παρασκευή επισκέφθηκε τον εν λόγω κατάδικο στον χώρο εκτός φυλακών όπου κρατείται, η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη. Είχε συνομιλία μαζί του για το συμβάν και για τις συνθήκες κράτησής του πριν μετακινηθεί στον χώρο που βρίσκεται τώρα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε γιατί η Επίτροπος δεν έμεινε, όπως πληροφορούμαστε, ικανοποιημένη από την απάντηση που έδωσε η διεύθυνση των φυλακών στην επιστολή της για ενημέρωση. Οι φυλακές επικαλούμενες την αστυνομική έρευνα καθώς και του ευαίσθητου του θέματος, δεν έδωσαν λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση, με αποτέλεσμα η Επίτροπος να σπεύσει στα κρατητήρια και να συναντήσει τον κρατούμενο, ώστε να διαπιστώσει τις ενέργειες που έγιναν πριν και μετά το συμβάν, εκ μέρους των φυλακών.

Ο κρατούμενος αναφέρθηκε στις μετακινήσεις που ετύγχανε όταν συνέβαινε κάτι στις φυλακές με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια του και σε κανένα στάδιο της συνάντησης, δεν εξέφρασε παράπονα κατά της διεύθυνσης των φυλακών, η οποία ενήργησε ώστε να τον προστατεύσει όποτε υπήρχε ζήτημα απειλών από κρατούμενους. Αναφορικά με το περιστατικό το θέμα δεν συζητήθηκε εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής έρευνας. Η Επίτροπος στην έκθεσή της θα διατυπώνει κάποια ερωτηματικά για τις ενέργειες που έκαναν ή δεν έκαναν οι φυλακές γύρω από τον συγκεκριμένο κρατούμενο και της μεταχείρισης γενικά που έτυχε.