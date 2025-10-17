Στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής και περιβαλλοντικής αντιπαράθεσης βρέθηκε το προτεινόμενο έργο κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 26 MW με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας 16 MW στην κοινότητα Αλέκτορα της επαρχίας Λεμεσού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών.

Το έργο, ιδιοκτησίας της εταιρείας L.E. Evergreen Energy Ltd, έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικούς φορείς. Αντιθέτως, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απέρριψε την αίτηση για πολεοδομική άδεια, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, και τις αρνητικές θέσεις του Τμήματος Γεωργίας.

Παρά την έντονη αντίθεση του Τμήματος Γεωργίας, το οποίο επισήμανε ότι το υπό ανάπτυξη τεμάχιο αποτελεί γόνιμη, αρδευόμενη και συστηματικά καλλιεργούμενη γεωργική γη, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην έκδοση θετικής γνωμοδότησης, επιβάλλοντας αυστηρούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διατήρηση των κυπαρισσιών, η υποχρεωτική μεταφύτευση των ελαιοδέντρων και η υποβολή σχεδίων δράσης για την τεκμηρίωση των εν λόγω ενεργειών.

Σε τοποθέτησή του, ο λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, Νεοκλής Αντωνίου, υπεραμύνθηκε της γνωμοδότησης, υποστηρίζοντας ότι το έργο αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της νέας Εντολής ΑΠΕ και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ανέφερε επίσης ότι δεν εντοπίστηκαν εσπεριδοειδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο και πως η διατήρηση των κυπαρισσιών αποτελεί ουσιώδη περιβαλλοντικό όρο. Πρώτιστη έγνοια του Τμήματος Περιβάλλοντος, σημείωσε, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εργάζεται, πρόσθεσε, και λαμβάνει αποφάσεις πάντα μέσα στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Από την πλευρά του, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απέρριψε την αίτηση για πολεοδομική άδεια, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι το έργο χωροθετείται σε αρδευόμενη περιοχή, εντός του Αρδευτικού Τμήματος Αλέκτορας, και άρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση συμβατικού φωτοβολταϊκού πάρκου σε γεωργική γη, βάσει της Εντολής 1/2024 του υπουργείου Εσωτερικών. Περαιτέρω, σημειώνει η ανάπτυξη αφορά συμβατικό φωτοβολταϊκό πάρκο επί εδάφους, χωρίς διπλή χρήση γης (π.χ. γεωργική δραστηριότητα και παραγωγή ενέργειας), ενώ δεν έχει υποβληθεί από γεωργό ή αγροτικό συνεταιρισμό, όπως απαιτείται. Επικαλέστηκε δε τις αρνητικές θέσεις του Τμήματος Γεωργίας, το οποίο προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της γεωργικής δραστηριότητας και μετατροπή των γεωργών σε «εμπόρους ενέργειας».

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στη Βουλή. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, χαρακτήρισε το έργο «περιβαλλοντικό έγκλημα», ενώ ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, κατηγόρησε ευθέως το Τμήμα Περιβάλλοντος για προχειρότητα και συγκάλυψη ευθυνών. Η Μαρίνα Νικολάου, βουλεύτρια του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι σαφείς περιορισμοί και πρόνοιες που υπάρχουν στην Εντολή που εκδίδει ο υπουργός Εσωτερικών και βάσει αυτών δεν θα έπρεπε η Περιβαλλοντική Αρχή να προχωρήσει σε θετική γνωμοδότηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος ΚΟΑΠ, Ανδρέας Κυπριανού, έκανε λόγο για «σεληνιακό τοπίο» σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας ότι ανοίγει επικίνδυνο παράθυρο στη νομοθεσία για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργικές περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή, έχουν ήδη αφαιρεθεί 2.187 εσπεριδοειδή, ενώ αναμένεται να απομακρυνθούν ακόμη 4.835 ελιές. Επιπλέον, εκτιμάται ότι 650 κυπαρίσσια ηλικίας 15 – 35 ετών θα επηρεαστούν από την ανάπτυξη.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria τόνισε ότι το έργο χωροθετείται εντός περιοχών αποκλεισμού, καθιστώντας την περιβαλλοντική έγκριση εξαιρετικά προβληματική.

Κατηγορηματικά αντίθετος με την ανάπτυξη εμφανίστηκε και ο κοινοτάρχης της Αλέκτορας, ο οποίος ζήτησε διαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης, καταγγέλλοντας μάλιστα παράτυπη καταστροφή εσπεριδοειδών και αλλοίωση του φυσικού τοπίου.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επισήμανε ότι δεν έλαβε πλήρη στοιχεία για να τοποθετηθεί επί της περιβαλλοντικής μελέτης, τονίζοντας ότι οι εργασίες σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερες επιπτώσεις από το ίδιο το πάρκο.